El lunes 9 de mayo se reveló cuál será la segunda canción nueva que estrena BTS en el álbum “Proof”. Además del title track “Yet to come” (The most beautiful moment), el grupo K-pop lanza la pista “달려라 방탄” (traducido como “Run BTS”) que aparece en el CD 2.

Varios creativos musicales han intervenido en la mencionada pieza. Los créditos de composición mencionan a Namjoon, J-Hope, Jungkook y Suga ; además del conocido GHSTLOOP, quien trabaja con BIGHIT desde hace varios años.

También colaboraron letristas y topliners extranjeros como Ebenezer, Oneye, Daniel Caesar, Ludwig Lindell, Feli Ferraro y la pareja Melanie Joy Fontana y Michel Lindgren Schulz.

Cabe recordar que Melanie Fontana ya participó antes en la coescritura de otros temas de BTS como “Boy with luv” y “Sweet night” de Taehyung, pero ha tenido roces con el fandom ARMY por el manejo de sus créditos.

"Run BTS": nueva canción en el álbum "Proof". Foto: BIG HIT

¿Quién es Dem Jointz?

Esta es la primera vez que aparece el nombre de Dem Jointz (y su sello discográfico U Made Us What We Are) como colaborador en producción y escritura de algún tema de BTS. El productor musical y compositor, cuyo nombre real es Dwayne Allen Abernathy Jr, tiene una larga trayectoria en el pop y hip hop.

Ha trabajado con Rihanna, Janet Jackson, Christina Aguilera, Kanye West (en el aclamado álbum Donda), Anderson Paak y Janet Jackson. Dem Jointz luce nueve nominaciones y tres victorias en los Grammy Awards como coproductor y compositor.

Dem Jointz. Foto: Instagram

Dem Jointz también incursionó en el K-pop desde su primera colaboración con SM Entertainment en el 2015. Todo comenzó con “Don’t U wait no more” de Red Velvet. Sus tracks en la industria musical se han caracterizado por ser experimentales.

Esta es una lista de las canciones que ha coproducido para diferentes artistas de K-pop.

“Don’t U Wait No More” - Red Velvet

“Cloud 9” - EXO

“Cherry Bomb” - NCT 127

“Something new” - Taeyeon

“Taste” - Red Velvet

“Obsession” - EXO

“Ya ya ya” - EXO

“2YA2YAO!” - Super Junior

“Kick it” - NCT 127

“Punch” - NCT 127

“Outro: Dream routine” - NCT

“Don’t call me” - SHINee

“Right now” - NCT 127

“Sticker” - NCT 127

“Universe” - NCT U

“Step back” - GOT the beat

“Tank” - NMIXX

“Arcade” - NCT Dream