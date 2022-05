Rumbo al comeback de BTS, se ha publicado el tracklist 2 del álbum antología “Proof”. Esta segunda lista está formada por 15 temas musicales interpretados por subunidades o solos. En la víspera, el primer tracklist estuvo integrado por las canciones que promocionó Bangtan en sus nueve años de carrera musical.

“Proof” contiene tres canciones nuevas. La principal es “Yet to come (The most beautiful moment)” que está en el CD1 del álbum. Este segundo tracklist presenta otro tema inédito: “RUN BTS”.

“RUN BTS” está coescrito por los raperos de BTS (RM, J-Hope y Suga) junto con otros extranjeros como Daniel Caesar, Ludwig Lindell, Melanie Joy Fontana, etc.

Si en el primer CD se reunieron las canciones grupales, aquí predominan los temas por subunidades (rap, vocal line u otras combinaciones) y los tracks en solitario que han interpretado RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

Tracklist 2 de “Proof”

1. “Run BTS”

2. “Intro: Persona” (solo de RM)

3. “Stay” (Jin, RM, Jungkook)

4. “Moon” (solo de Jin)

5. “Jamais Vu” (Jin, J-Hope, Jungkook)

6. “Trivia: Seesaw” (solo de Suga)

7. “BTS Cypher pt 3: Killer” feat Supreme Boi (Suga, J-Hope, RM)

8. “Outro: Ego” (solo de J-Hope)

9. “Outro: Her” (Suga, J-Hope, RM)

10. “Filter” (solo de Jimin)

11. “Friends” (Jimin y Taehyung)

12. “Singularity” (solo de Taehyung)

13. “00:00 Zero o’ Clock” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

14. “Euphoria” (solo de Jungkook)

15. “Dimple” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

La última lista de canciones se publicará a las 10 a. m. del 10 de mayo en hora peruana.