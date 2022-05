Lisa en Rolling Stone: “Lalisa” habla sobre qué sería del futuro sin BLACKPINK

BLACKPINK hizo historia al estar en la portada de la prestigiosa revista de música de Rolling Stone de la edición de junio. Además, esta es su primera actividad como agrupación en el 2022, luego de que cada una haya estado destacando en el mundo de la moda en los últimos meses.

El 23 de mayo salió la primera parte de la entrevista de BLACKPINK en Rolling Stone, en donde conversaron sus épocas como trainee, al igual que el proceso creativo que hacen para crear una nueva canción. Ahora, es el turno de Lisa como la nueva idol de la portada del 24.

¿BLACKPINK se va a separar?

Uno de los miedos más grandes para el fandom de BLINK es la posible separación de BLACKPINK. Esto se debe que aún el girlgroup no hace un comeback desde su último lanzamiento de “How you like that” del 2020. Por lo tanto, el entrevistador de Rolling Stone preguntó sobre este tema a Lisa, a lo que ella contesta que lo ve como algo que sucederá en muchos años.

Lisa: “Creo que ni siquiera hemos hablado de esto entre nosotras. Hemos dicho en broma: ‘Jisoo unni se va a ir a Hawái. Lisa volverá a Tailandia’”.

Lisa de BLACKPINK en 2022. Foto: Rolling Stone

Sin embargo, la intérprete de “Lalisa” se pone a pensar en grupos antiguos como Spice Girls, quienes se juntaron en un concierto reunión del 2019 a casi 20 años de su separación y están planeando otro espectáculo en el 2023. “¿Podremos hacer eso también algún día? ¿Seré capaz de bailar entonces, como lo hago ahora?”, comenta Lisa.

Ante la respuesta, el entrevistador de la revista le pregunta cómo se ve cuando esté en sus cuarenta. Lisa le indica que espera tener las mismas buenas vibras que tiene hasta ahora. De igual manera, en la conversación que tuvieron en grupo, Jennie mencionó algo que agradó a BLINK.

Jennie: “Incluso si tenemos 70 años y tenemos vidas diferentes, me sentiré como si fuera BLACKPINK”.