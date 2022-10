Artista coreano Crush se defiende tras ser acusado de racismo: ¿qué pasó en su concierto?

El cantante coreano Crush ha publicado su versión de los hechos tras ser acusado de haber cometido racismo en contra de fans de tez oscura en su concierto. Poco después de que la polémica se volviera viral en redes sociales, el 10 de octubre (KST), el popular solista de R&B se pronunció y pidió disculpas “por el malentendido que sus acciones provocaron”.

¿Crush fue racista con fans de tez oscura?

Shin Hyo Seob (nombre real) actuó en el “2022 SOMEDAY PLEMORA” el domingo 9 de octubre (KST). Otros rostros en la velada fueron Heize y Loco, rapero que cuenta los días para celebrar su matrimonio.

Posteriormente, el famoso coreano fue señalado de haber ignorado de forma mal intencionada a fans de tez oscura cuando se acercó al público para chocar las manos.

Una internauta, quien se identifica entre las presuntas agraviadas, compartió en Twitter: “Crush se saltó por completo a mi amiga negra y a mí cuando estaba tocando las manos de la gente. Nos saludó con la mano (de lejos) y tocó a las de las personas que estaban detrás de nosotros”.

Testimonio de la fans que presuntamente fue objeto de discriminación por parte de Crush en concierto. Foto: captura Twitter

Conforme se avivaba el caso en redes, la usuaria comenzó un hilo explicativo horas más tarde. En la publicación adjuntó la fancam de un tercero para respaldar su postura. En este video se ve que el cantante tiene contacto con varios asistentes, menos con unas personas en particular.

“He decidido publicarlo. ¡Aquí está! Las personas a las que Crush dice ‘no’ somos mi compañera y yo. Puedes ver mi mano bajando después (tengo la piel más oscura, así que destaca). No creo que deba escaparse de esto. ¡Quiero que la gente sepa lo que hizo!”, agregó como comentario.

La internauta aseguró que tanto ella como su roommate eran grandes admiradoras del artista.

Por su parte, la amiga respaldó en su propio perfil el relato: “Que esto nos sucediera, realmente me rompió el corazón. Nunca había experimentado una discriminación flagrante como esta en toda mi vida. Especialmente duele mucho porque él era mi artista favorito”.

En respuesta a quienes aseguraban que las acciones de Crush eran cuestiones del contexto, la autora de la acusación original regresó al hilo en Twitter horas después, esta vez con el registro de otro testigo presencial.

“Dado que la gente habla de ‘ser empujado’ y ‘una bolsa’, aquí hay un video de un amigo detrás de nosotras. No estábamos siendo empujadas. No había bolsa. No puedes verlo diciendo que no desde el ángulo, pero lo vi con mis propios ojos. Mi amiga lo hizo. ¿No sé qué cara***s quieren que diga?”.

La versión de Crush

Tras minutos del último video mostrado, Crush acudió a Instagram con un comunicado. “Estoy publicando esto con la esperanza de que los malentendidos no aumenten debido a la situación que ocurrió ayer durante la presentación”, comenzó.

El cantante de “Rush hour” narró que se sentía muy feliz de reencontrarse con los fanáticos después de dos años y medio, tiempo de su pausa por el servicio militar y la COVID-19. Debido a su alegría, decidió acercarse a los asistentes para chocar con ellos sus manos.

No obstante, asegura, en el proceso los admiradores que querían estar cerca de él “acudieron en tropel al frente de la cerca”. Con el fin de resguardar la seguridad de los seguidores, pasó por esa sección “con un gesto de tener cuidado”.

“Parece que este gesto mío fue visto como una intención de rechazar chocar los cinco”, alegó.

El novio de la idol del k-pop Joy agregó: “Estoy muy molesto y mi corazón está apesadumbrado porque parece que tratar de acercarme un poco más a los fans con ese tipo de corazón ha causado malentendidos y decepción. Tengo infinita gratitud y cariño para todos los que me apoyan para que pueda cantar y subirme al escenario. En el futuro, prestaré más atención para evitar tales malentendidos”.

Show de Crush se realizó en la Universidad de Yonsei como parte de un festival. Foto: composición PNation

¿Qué dicen los fans sobre el comunicado de Crush?

Los internautas se han dividido entre quienes secundan a Crush y los que cuestionan la sinceridad de sus palabras, pero la balanza se inclina más hacia este último lado.

“Esto no tiene sentido. Entonces, ¿cómo le diste la mano a las personas que estaban junto y alrededor de ellos?”, anotó un netizen en respuesta al post del artista. Dicho comentario acumula casi 4.000 ‘me gusta’ a la fecha. Otros internautas destacan que en las fancams no se ve la aglomeración que él describió.