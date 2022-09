Kim Hyun Joong traerá productos inspirados en Perú para su concierto: ¿cuánto cuestan?

El amor de Kim Hyun Joong por sus fans en Latinoamérica se materializa en una serie de productos que no te puedes perder. En la cuenta regresiva para el tour, el famoso coreano ha presentado la mercadería que diseñó inspirado en la cultura de Perú, México, Bolivia, Chile y más países de la región.

Entre los artículos que encontrarás disponibles figura un lightstick de edición limitada y un ítem que honra a las líneas de Nazca. ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde poder comprarlos?

Kim Hyun Joong regresa a tierras latinoamericanas con shows musicales después de varios años. La gira “The end of a dream” marcará el tan esperado reencuentro del artista de 36 años con sus Henecia, nombre que adoptó su fandom.

Este tour mundial arrancó en Corea del Sur con una fecha en agosto y prosiguió en Japón durante dos días seguidos de septiembre. Ahora, el recordado ‘Jihoo’ de “Boys over flowers” alista maletas para viajar a América. Su primera parada en este continente será México.

Fechas del tour de Kim Hyun Joong en América Latina

Inicialmente, el tour de Kim Hyun Joong en Latinoamérica incluyó 4 fechas, una por ciudad sede, pero la parada en Colombia fue agregada a pedido de los fans.

México: 30 de septiembre

Bogotá, Colombia: 2 de octubre

Lima, Perú: 4 de octubre

La Paz, Bolivia: 6 de octubre

Santiago de Chile: 10 de octubre.

Fechas de la gira de Kim Hyun Joong por América Latina. Foto: Instagram/@henecia.official

Después de cerrar el concierto en Chile, Kim actuará en Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles en noviembre.

¿Qué productos lanzará Kim Hyun Joong?

El cantante de “One more time” traerá a su tour un lightstick de edición limitada, emblemas o parches Art-Matic y chompas diseñadas por él mismo. Los dos últimos productos citados cuentan con versiones diferentes por cada uno de los 5 países sede. Además, aunque no figuran en la gira, el líder del grupo k-pop SS501 no se olvidó de Argentina y Brasil.

Cabe mencionar que los parches tienen como elemento principal a los adorables perros que acompañan al también actor: Art y Matic.

Otros componentes son sumados a las figuras de los canes para darle el toque de cada territorio que visitará Kim. En el caso de Perú, incluyó a la araña de las Líneas de Nazca.

Mercadería de Kim Hyun Joong para su gira por América Latina. Foto: Instagram/@henecia.official

¿Cuánto cuestan los productos de Kim Hyun Joong?

A continuación, los precios por tipo de producto según el cambio de dólares estadounidenses a soles peruanos al 27 de septiembre del 2022.

1. Chompa (shovelhead edición limitada): 120 dólares (474 soles, aproximadamente)

2. Parche Art-Matic: 7 dólares (27,60 soles, aproximadamente)

3. Lightstick: 60 dólares (237 soles, aproximadamente).

Mercadería de Kim Hyun Joong para su gira por América Latina. Foto: Instagram/@henecia.official

Dónde comprar los productos de Kim Hyun Joong

La venta estará disponible únicamente en los locales de los conciertos. En el caso de Perú, abrirán stand en el Arena Plaza.

Es importante mencionar que solo podrás comprar un tipo de artículo a la vez, conforme especifica la página oficial de Henecia en Instagram.