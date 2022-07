Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé regresan con “Ready for love” a través de avatares animados. El 29 de julio, (28 en Perú) BLACKPINK y PUBG Mobile dedican un MV especial a una de las canciones más solicitadas por el fandom BLINK. Un fragmento oficial del tema fue presentado en el concierto “The Virtual” el último viernes 22.

“The Virtual” fue el primer evento in-game de PUBG Mobile. El show de BLACKPINK incluyó cuatro canciones: “Ddu-du ddu-du”, “Kill this love”, “How you like that” y finalizó con la versión de minuto y medio de “Ready for love”.

Los fans de BLACKPINK esperan el lanzamiento oficial de dicho tema musical desde el 2020, cuando el documental “Light up the sky” mostró a las artistas grabando sus voces en el estudio.

Horarios para ver “Ready for love” de BLACKPINK

Estreno del MV “Ready for love” en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 11.00 p. m. del 28 de julio.

Estreno del MV “Ready for love” en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 10.00 p. m. del 28 de julio.

Estreno del MV “Ready for love” en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 12.00 a. m. del 29 de julio.

Estreno del MV “Ready for love” en Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 a. m. del 29 de julio.

Estreno del MV “Ready for love” en España: 6.00 a. m. del 29 de julio.

Teaser de PUBG Mobile “Ready for love”

Letra de la nueva canción de BLACKPINK

Esta es la traducción de los primeros versos de la canción según el portal Genius.com

Aún hoy, solo tú estás en mi mente

No puedo sacarte de mi cabeza

La tristeza que odiaba cada noche

Sí, no sé cuántas veces robaste mi noche

Un tren de pensamientos pasa sin parar, no puedo dormir

Sí, cuando estás triste

Sí, cuando yo estoy triste

Sí, aunque esté triste, solo te quiero a ti

Pre-coro

Ahora, ya no hay nada que esperar

No hay nada que temer, muéstrame los colores de tu corazón

Realmente te necesito en mi mundo

Que nuestros ojos se encuentren una noche más

Aquí estoy

Comeback de BLACKPINK

La girlband BLACKPINK tendrá un comeback musical oficial en agosto, según confirmó YG Entertainment. Este proyecto llega a casi dos años de The Album, su primer LP presentado en octubre del 2020.