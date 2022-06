A casi un año del lanzamiento de “Permission to dance”, BTS regresa con nueva música a través del álbum “Proof”. Hay mucha expectativa por el estreno de “Yet to come” (The most beautiful moment) en YouTube. El primer teaser del MV llegó al millón de vistas en apenas siete minutos; para el videoclip, la meta del fandom es romper el récord de Butter con más de 100 millones de views en solo 24 horas.

El comeback “Proof” de BTS es bastante diferente al de otras eras. Este álbum coincide con la época de aniversario de Bangtan y el formato cambió drásticamente pues es una antología de canciones que repasará los nueve años del grupo en tres CD.

Con “Yet to come”, BTS vuelve a trabajar con Pdogg, el productor in-house de BIG HIT que acompañó a la boyband desde su debut. Los créditos de composición están compartidos entre el mencionado músico, RM, MAX, Dan Gleyzer, Suga y J-Hope.

BTS en el MV teaser de "Yet to come" para el álbum de "Proof". Foto: composición/YouTube.

MV “Yet to come”: horarios de estreno en Latinoamérica

El nuevo video musical de BTS tendrá su premiere en YouTube a la medianoche del 10 de junio EST. Puedes revisar la hora exacta de lanzamiento según el país en que vives.

“Yet to come” premiere en Perú, Colombia, Ecuador y México: 11.00 p. m. del 9 de junio

“Yet to come” premiere en El Salvador, Guatemala, Honduras: 10.00 p. m. del 9 de junio.

“Yet to come” premiere en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12.00 a. m. del 10 de junio.

“Yet to come” premiere en Argentina, Brasil y Uruguay: 1.00 a. m. del 10 de junio.

“Yet to come” premiere en España: 6.00 a. m. del 10 de junio.

Teaser de “Yet to come”: views en YouTube

Este es el adelanto al videoclip de “Yet to come (The most beautiful moment)” producido por el equipo Lupens. Es el teaser de video musical que llegó más rápido al millón de visualizaciones en YouTube: solo tardó siete minutos. En dos días acumula más de 17 millones de views.

Según los créditos, las imágenes en el desierto habrían sido filmadas en San Bernandino County de Los Ángeles, a dos horas en automóvil desde Las Vegas.

Meta de streaming de “Yet to come” en Youtube

Actualmente, BTS tiene el récord del video musical más visto en sus primeras 24 horas de estreno con “Butter” y sus 108 millones de visualizaciones (conteo oficial) en YouTube.

Para esta era, las metas globales apuntan a que “Yet to come” también cruce los 100 millones de views. No sería extraño que superase el récord de “Butter”, pues el fandom de BTS ha crecido en los últimos 12 meses.

Metas globales de “Proof”

Además del videoclip, hay metas propuestas para “Yet to come” y el álbum “Proof” en Spotify, iTunes, Apple Music y Amazon Music.

El desempeño comercial en EE.UU. se contará por siete días desde este viernes 10 de junio para determinar en qué puesto debuta la canción en el Hot 100 de Billboard.