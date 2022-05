ARMY se une para votar en Instagram por sus canciones favoritas en la dinámica “My BTS tracks”, una elección propuesta por los Bangtan Boys. El grupo de K-pop celebra su noveno aniversario este 2022 y en fecha cercana lanzará su álbum “PROOF”, un disco de antología que también evoca la trayectoria de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

¿Qué canciones han pasado a la final? ¿Cuándo se conocerán los resultados? ¿Cómo participar en la votación? Esto es lo que sabemos sobre la encuesta global donde la gran favorita es “Louder than bombs”.

BTS Tracks: ¿qué es y cómo votar?

Para participar en la encuesta solo debes ingresar al perfil de BTS en Instagram (@bts.bighitofficial) y dirigirte a sus stories. Esta batalla de canciones inició el viernes 13 de mayo y sigue un sistema de eliminación por rondas.

"My BTS tracks" es una dinámica para ARMY. Foto: Instagram

Aunque no se ha confirmado cuál será el destino de la o las canciones ganadoras , los fans especulan sobre alguna posible sorpresa o contenido relacionado a las favoritas de ARMY.

El sábado 14 de mayo, los seguidores de la boyband votaron en Twitter para seleccionar una canción con pase directo a la final del certamen. El tema “Louder than bombs” es uno de los preferidos entre ARMY pero nunca ha sido presentado en vivo hasta la fecha.

“Louder than bombs” fue tendencia en Twitter y por ende se convirtió en el ‘Wild card track’ de la competencia.

Finalistas de “My BTS track”

Estas son las últimas batallas en el perfil de BTS. La encuesta terminará en pocas horas, justo antes de la medianoche del 16 de mayo.

En el primer duelo se enfrenta “Fake love” y “Fire” . La canción estrenada en 2018 lleva amplia ventaja sobre su similar del 2016.

La segunda encuesta incluye a “Life goes on” y “So What” . También se pronostica victoria para el tema representativo de la era “BE”.

“Blood, sweat and tears”, “We are bulletproof: The eternal” y “Louder than bombs” son las alternativas de la tercera batalla. Así van los resultados a menos de 5 horas para su fin.