Luego de anunciar la fecha de lanzamiento de su comeback, GOT7 sorprendió a sus fanáticos con la noticia de un concierto en vivo. El evento, que se ha denominado como FANCON HOMECOMING with I GOT 7, se realizará por dos días en Seúl y la segunda fecha tendrá transmisión online para que Ahgase de todo el mundo pueda participar del show.

“Los días en que GOT7 y I GOT 7 (nombre de su fandom) corrieron juntos. Para no olvidar quienes somos, para I GOT 7 que esperaron por nosotros. Este es un tiempo especial para todos los que siempre están a nuestro lado”, se lee en la invitación.

Tras su salida de JYP Entertainment, GOT7 ha probado que es posible continuar juntos y en actividad dentro del K-pop aunque cada miembro esté gestionado por empresas distintas. La boyband ha conservado los derechos sobre su nombre artístico y ahora trabajarán con Warner Music Corea para el manejo de sus promociones como grupo.

El primer EP de Jay B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam y Yugyeom fuera de JYP Ent. se titula “GOT7” y será lanzado el lunes 23 de mayo. Los fans podrían disfrutar de un adelanto de los nuevos tracks en el show.

GOT7 anuncia primer evento en vivo tras salida de JYPE. Foto: captura

¿Cuándo será el fanconcert 2022 de GOT7?

Día 1 GOT7 Homecoming 2022 Fancon : sábado 21 de mayo a las 6 p. m. KST [PRESENCIAL]

Día 2 GOT7 Homecoming 2022 Fancon: domingo 22 de mayo a las 4 p. m. KST [PRESENCIAL y ONLINE]

Horarios del FANCON 2022 de GOT7

Solo el segundo día de concierto será compartido por livestream online , por ello, también inicia dos horas antes. A continuación, puedes ver los horarios según el país en que residas.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2.00 a. m. del 22 de mayo

Costa Rica y Guatemala: 1.00 a. m. del 22 de mayo

Chile, Venezuela y Bolivia: 3.00 a. m. del 22 de mayo

Argentina y Brasil: 4.00 a. m. del 22 de mayo

España: 9.00 a. m. del 22 de mayo

Transmisión online del concierto de GOT7

K-Ahgase verá en vivo a los integrantes de GOT7 en el Estadio de handball SK, en el Parque Olímpico de Seúl. Los fans internacionales podrán conectarse a la transmisión en tiempo real del domingo 22 por la plataforma KAVECON (Global).

La venta de entradas online comenzará el 13 de mayo a las 5 p. m. KST en la página del concierto de GOT7.