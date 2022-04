‘BTS Island In the SEOM’ en Android y iOS: cómo registrarse en el nuevo juego de Bangtan

ARMY pronto disfrutará de un nuevo juego sobre sus artistas favoritos. “BTS Island: In the SEOM” ya abrió su prerregistro para usuarios Android y iOS, y además estrenó el primer episodio del proceso de creación en el que participaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El juego sitúa a avatares animados de los artistas surcoreanos en una isla. El usuario puede personalizar el espacio y las actividades de sus personajes, según se aprecia en el teaser de adelanto.

Prerregistro de “BTS in the SEOM”

Por el momento, HYBE habilitó el registro previo para los fans interesados en jugar apenas se lance “BTS Island In the SEOM”. Todos los que se inscriban, sea en Android o iOS, recibirán un ‘ARMY bomb stand: deco’ en el videojuego que será muy útil para personalizar su isla.

Según la página oficial de BTS Island, tener este ítem hará que los avatares de BTS bailen cuando estén cerca del objeto.

Pre-registro de BTS In the seom. Foto: HYBE

¿Cómo descargar “BTS In the SEOM” en Android y iOS?

El juego todavía no ha sido lanzado al público, pero la opción de registro previo hará que In the SEOM notifique cuando llegue a estar disponible y se descargará automáticamente en esa fecha.

Para registrarse y recibir la recompensa debes ingresar a la página del videojuego y hacer clic en la opción correspondiente (registro previo o reserva).

Según una captura de la App Store, se espera que “BTS Island in the SEOM” sea lanzado en el verano o 28 de junio.

Posible fecha de lanzamiento de BTS Island: in the SEOM. Foto: captura vía Twitter

Calendario de videos de BTS Island: in the SEOM

Al igual que con los emotes que BTS hizo para Free Fire, el grupo se sentó a discutir la creación de BTS Island: In the SEOM como desarrolladores.

Durante los próximos días se verá ese ‘tras bambalinas’ y debate para formar la isla virtual.

27 de abril: BTS Island: In the SEOM - presentación de artistas

28 de abril: Videollamada de BTS revelada - OT7

3 de mayo: BTS se convierten en desarrolladores - creación del logo del videojuego (9.00 p.m. KST)

10 de mayo: BTS se convierten en desarrolladores - creación de los puzzles o misiones (9.00 p.m. KST)

17 de mayo: BTS se convierten en desarrolladores - revisión del videojuego (9.00 p.m. KST)