Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, J-Hope, Suga y Namjoon de BTS se encuentran en Las Vegas para los conciertos “Permission to dance on stage” y en recientes actualizaciones en Instagram, el actor de “Star Trek” y “Misión imposible”, Simon Pegg, compartió su estadía en la ciudad estadounidense para asistir al segundo fin de semana de shows de Bangtan.

BTS en Las Vegas: ¿Simon Pegg en “PTD on stage”?

El 13 de abril, Simon Pegg publicó una historia en Instagram que sorprendió a los seguidores del k-pop. “Hoy nos vamos a Las Vegas. Veremos ‘Permission to dance on stage’ en vivo y me siento muy emocionado por ello”, declaró el popular actor.

Más adelante, Simon Pegg, quien también destaca por su participación en “Star Wars VII: El despertar de la fuerza” por ser la voz de Unkar Plutt, compartió una fotografía de su hija Tilly. “¡Llegamos!”, escribió en Instagram.

Historia en Instagram de Simon Pegg en Las Vegas. Foto: Instagram @simonpegg

Aunque aún no se sabe si el actor de Hollywood asistirá al día tres o cuatro de “PTD on stage en Las Vegas” de BTS, lo que sí es cierto es que Simon Pegg se considera a sí mismo como ARMY, nombre oficial del fanclub de Bangtan.

En ocasiones anteriores, Simon Pegg reveló que su bias de BTS es Suga, pues escuchó la canción “Daechwita” del idol k-pop gracias a su Tilly. “Mi hija me tiene escuchando música de rap coreano... ¡Y lo estoy amando!”, expresó el también productor y guionista en abril del 2021.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Las Vegas?

El septeto musical de Corea del Sur se presentará en Las Vegas el viernes 15 y sábado 16 de abril en el Estadio Allegiant. BTS, quien hizo sold out en las cuatro fechas programadas, buscará hacer historia con la interpretación de sus más grandes éxitos en la ciudad estadounidense.