La ciudad de Las Vegas en Estados Unidos recibirá a BTS y ARMY en abril. La boyband realizará cuatro días de conciertos Permission to dance on stage a estadio lleno. Además del espectáculo musical, los fans podrán adquirir experiencias adicionales, como el after party oficial en el famoso Jewel Nightclub.

El nuevo evento organizado por HYBE ha sido nombrado “Party in the city” y está reservado para mayores de 21 años.

“¡No dejes que el calor del concierto se vaya! Disfruta los remixes especiales de BTS con los mejores DJs de la ciudad”, se lee en el tuit de la discoteca.

La fiesta con temática de Bangtan se realizará el 8, 9, 15 y 16 de abril y el horario anunciado abarca desde las 10.30 p.m. hasta las 4 a.m. Las reservas ya están abiertas en la página del Jewel Nightclub Las Vegas.

BTS, fiesta para ARMY en Las Vegas. Foto: Twitter

¿Qué pasa con los precios de Party in the city?

Aunque existen muchos fans estaban entusiasmados con esta propuesta, hay descontento por el precio volátil de las entradas. Al iniciar la venta de tickets, estos costaban 30 dólares sin impuestos o recargos; pero solo unas horas después subió a 50 dólares y luego a 75. Aparentemente, la tendencia es a que se incremente mientras asciende la demanda.

Otro aspecto que cuestionan los fans es el ‘dress code’ del local; pues al ser un evento inmediatamente posterior al concierto, no le da tiempo a ARMY de cambiarse de atuendo.

Comentarios sobre la fiesta temática de BTS en club de Las Vegas. Foto: vía Twitter

En su código de vestimenta, el Jewel Nightclub pide outfits ‘tipo cóctel’ y no permite shorts, sombreros, sandalias, botas, ropa holgada o de deporte. Tras los comentarios, los organizadores aceptaron que los asistentes porten zapatillas y merchandise de BTS.