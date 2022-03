Las integrantes de BLACKPINK son embajadoras de las marcas más prestigiosas de la moda. Por ello, Jisoo estuvo presente en el Paris Fashion Week 2022, en donde deslumbró como invitada de Dior, y además estuvo cerca de la actriz de “Gambito de dama” Anya Taylor-Joy. Ahora, la vocalista de la agrupación está en la última edición de Vogue.

PUEDES VER: Lisa de BLACKPINK participará en la próxima campaña de Bulgari con Zendaya

El 14 de marzo del 2022, Vogue Korea publicó una foto de la portada de la edición de abril con Jisoo en su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, en la descripción mencionan que esta es una imagen distinta de la cantante de BLACKPINK que nunca se ha visto antes. Actualmente, la revista se encuentra disponible en las tiendas de Aladin y Yes24. No obstante, en Ktown4 están agotadas, al igual que en Harper’s Bazaar Japan.

Portada de Vogue Korea con Jisoo para la edición de abril. Foto: Vogue Korea

Entrevista de Jisoo para Vogue Korea

Para la entrevista con Vogue Korea, Jisoo confesó sobre la colaboración que BLACKPINK hizo con Ladygaga en el 2020, “Sour candy”. Ella menciona que fue un honor haber trabajado con la intérprete de “Born this way” , ya que desde su época como practicante entrenaba con su música.

De igual manera, la actriz de “Snowdrop” menciona que ha cambiado con el tiempo, ha conocido nuevas personas y que tiene un pensamiento diferente, desarrollando un crecimiento personal. “He pensado mucho (…), siento que he aprendido a cuidarme mejor. Esto me ha hecho valorarme más y me ha ayudado mucho”, menciona Jisoo para la revista de modas.

Jisoo para Vogue Korea. Foto: Twitter

Por el otro lado, Jisoo manifestó que quiere tener su propio camino para encontrar la felicidad y que está priorizando lo que le hace feliz.

Video de Vogue Korea con Jisoo

Para añadir más contenido con Jisoo, Vogue Korea estrenó un video con la cantante en YouTube el 25 de marzo del 2022, en donde BLINK puede ver qué lleva en su bolso. Uno de los objetos más adorables que carga es un llavero hecho por un fan de BLACKPINK , ya que tiene su nombre.

Llavero de BLINK para Jisoo. Foto: Twitter

Por si fuera poco, ella sigue teniendo un billete de dólar que le dio su papá para que le dé buena suerte. Hasta confesó haber escuchado música de Rihanna y Britney Spears.

Jisoo enseñando el dólar de su papá para Vogue Korea. Foto: Twitter

Para ver la entrevista completa, puedes ingresar al siguiente LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kwI4Cuhrzz0&ab_channel=VOGUEKOREA (COPIAR Y PEGAR)