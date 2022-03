La exitosa gira de TWICE por Estados Unidos finalizó con excelentes resultados. Las y los fans del grupo vivieron una experiencia mágica junto al girlgroup de Corea del Sur. Uno de los momentos más esperados por fue el regreso de Jeongyeon para las canciones de “I can’t stop me” o “Cry for me” porque ella no estuvo presente en los programas de música. Ahora, lo fanáticos han pedido respeto para una de las integrantes por no estar en un video.

El álbum recopilatorio en versión japonesa de TWICE salió el 16 de marzo del 2022, el cual fue titulado “TWICE4″. Este trabajo juntaba las canciones que realizaron en el 2019 como “FANCY” o “Feel Special” en otro idioma. Sin embargo, el fandom de Once se dio cuenta de que Tzuyu no se encuentra en un video detrás de cámaras de la canción “More & more”.

En las imágenes del video making movie del MV oficial de “More & more” en versión japonesa están las 9 chicas de TWICE en las fotos grupales. Sin embargo, en las individuales solo aparecen 8, la que falta es Tzuyu. Ante ello, Once empezó con la campaña con el hashtag “RESPECT TZUYU” a través de Twitter para pedir que JYP Entertainment tenga más respeto hacia las integrantes del grupo.

Comentarios de Once

En los comentarios de Once en Twitter mencionan que es imposible que los editores de JYP Entertainment no se hayan dado cuenta que no está Tzuyu y que no han hecho su trabajo correctamente. Asimismo, los y las fans piden un mejor trato para la cantante, ya que la empresa la deja de lado en otros trabajos.

Once pidiendo respeto a Tzuyu. Foto: captura Twitter.

Como se mencionaba, esta no es la primera vez que Tzuyu es apartada de un trabajo de TWICE. En los comentarios de “RESPECT TZUYU” indican que en el DVD de “TWICE4″, la artista está ausente, al igual que en las fotos promocionales de “Kura kura” en Instagram.

Tzuyu no aparece en las promociones de "Kura kura". Foto: captura Twitter

JYP Entertainment responde a “RESPECT TZUYU”

Después del lanzamiento del álbum “TWICE4″ que viene con el DVD, la empresa escuchó el pedido de Once y decidió editar de nuevo el video del detrás de cámaras, el cual se encuentra disponible en YouTube . Este material fue estrenado el 18 de marzo del 2022 a las 9.00 p. m. en horario de Corea del Sur.

Puedes verlo en el siguiente LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6CzvpMIg-eo&t=19s&ab_channel=TWICEJAPANOFFICIALYouTubeChannel