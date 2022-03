BTS cerró con éxito la serie de conciertos presenciales en su país natal con “Permission to dance on stage”. Con tres shows agotados, el grupo k-pop deleitó no solo a sus seguidores, sino también a su equipo técnico y así lo confirmó una bailarina que participó en la coreografía de “Butter”. ¿Cómo son los idols en la vida real?

BTS en “PTD on stage en Seúl”

El 17 de marzo (KST), la cuenta en YouTube LiveOutLoud compartió un video que sorprendió a los fans del k-pop. Bibi, quien reveló ser modelo, explicó que HYBE, agencia representante de BTS, la contrató como bailarina para la canción “Butter” durante los conciertos “Permission to dance on stage en Seúl”, por lo que tuvo la oportunidad de conocer en la vida real a sus cantantes favoritos.

Bailarina de BTS contó su experiencia de conocer al grupo k-pop en la vida real. Foto: captura YouTube

La bailarina de “Butter” relató a detalle que los integrantes de BTS eran guapos y amables como aparecen en los videos musicales y transmisiones en vivo en VLive. Además, agregó que son ruidosos y juguetones en el escenario. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue que Namjoon lucía una barba de tres días, lo cual se le hizo atractivo.

Ella resaltó que Namjoon y Jin de BTS son realmente altos. Mientras que Jungkook se veía más joven sin maquillaje, describió a Suga como “arte en la vida real”, luego de verlo en los ensayos en el Estadio Olímpico de Seúl. Uno de los momentos más impactantes para Bibi fue que Taehyung se tomó un momento para mirar a todo el equipo y les dedicó una sonrisa.

ARMY celebró el logro de ARMY

Debido a que la modelo y bailarina de BTS, Bibi, se identificó como ARMY en el video, los demás fans del grupo k-pop festejaron que pudiera conocer a los cantantes de Corea del Sur en la vida real. Estos fueron los mensajes que ARMY dejó.

Comentarios de ARMY para bailarina de BTS. Foto: captura YouTube

“Es tan genial que una ARMY haya podido ser bailarina en el concierto. ¡Me identifico con tu emoción y reacciones! Fue muy divertido escucharlas a ambas”, “Oh por Dios, la manera en que describes a RM es asombrosa”, “Esto fue tan divertido de ver”, fueron los comentarios más populares.

