La serie de conciertos presenciales de BTS en Corea del Sur llegó a su fin. “Permission to dance on stage” se llevó a cabo con éxito y los fans del grupo k-pop pudieron disfrutar de un show en vivo, el cual también fue transmitido online, que trajo momentos divertidos como Jungkook y el botón de su vestimenta durante la canción “Fake love”.

Jungkook en “Fake love” de “PTD on stage en Seúl”

El 13 de marzo, Jeon Jungkook de BTS se presentó en el tercer y último día del concierto “Permission to dance on stage en Seúl”. Luego de una emocionante coreografía de “Blood, sweat and tears”, el septeto musical dio pase a “Fake love”; sin embargo, el “golden maknae” trató de ocultar una sonrisa en medio de la coreografía que despertó la curiosidad de ARMY.

Rápidamente, ARMY, nombre oficial de los seguidores de BTS, se percataron que un botón de la vestimenta de Jungkook se desabrochó, por lo que el idol k-pop trataba de no reír al no poder abotonarse de nuevo.

Memes de ARMY sobre Jungkook y el botón

A la par que el concierto de BTS, “Permission to dance on stage en Seúl”, continuaba, ARMY compartió memes en las redes sociales del momento de Jungkook y su divertida lucha con el botón de su traje.

Meme de ARMY por el botón de Jungkook de BTS durante "Fake love" en "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter

Jungkook se volvió tendencia en redes

El nombre de Jungkook de BTS se convirtió en tendencia a nivel global en Twitter, debido a las distintas reacciones que ocasionó en ARMY tras su presentación de “Fake love” en el última día del concierto presencial “Permission to dance on stage en Seúl”.

Jungkook de BTS se volvió tendencia en redes tras el momento divertido con su botón durante "Fake love" en el concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura TrendListz

Tendencia de Jungkook de BTS luego de "Fake love" en el concierto "PTD on stage en Seúl". Foto: captura Twitter