Han pasado 2,5 años desde que los vi. Estaba pensando sobre qué hablar en el discurso final, así que, antes de irme a dormir no podía hacerlo porque estaba pensando qué decir, incluso mientras dormía. Los extrañé a todos y este momento me hace tan feliz. Aunque no puedo ver tus expresiones ni escuchar tu voz, estoy muy feliz. ¡Hace frío, así que ten cuidado de no resfriarte! ¡Sigamos creando más recuerdos alegres, esto es solo el comienzo!