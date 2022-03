El septeto k-pop, BTS, regresa a los shows en vivo en Corea del Sur con “Permission to dance on stage en Seúl”, luego de dos años y medio por la pausa de actividades con público incluido, debido a la llegada del coronavirus. Sus fans locales son los más entusiasmados y no pueden esperar más para ver a sus artistas favoritos en el Estadio Olímpico de Seúl.

Calles de Seúl previo a “PTD on stage” de BTS

A tan solo días del inicio de “Permission to dance on stage en Seúl”, las calles de la ciudad capital fueron adornadas con imágenes de los integrantes de BTS. Los rostros de idols de Bangtan como Taehyung y Jungkook saludan a K-ARMY, previo a los shows en vivo.

Imágenes de Taehyung de BTS en las calles de Seúl. Foto: via Twitter @KTH_News

Imágenes de Jungkook de BTS en las calles de Seúl. Foto: via Twitter @taekook_latam

La emoción por ver a BTS en vivo tras un gran periodo de tiempo se demostró en la preventa de las entradas para “PTD on stage en Seúl”. ARMY de Corea del Sur hizo sold out para los shows en vivo en el lapso de una hora, mientras que las entradas para la transmisión del show en cines seleccionados se agotaron en 15 minutos.

Así fue la compra de entradas para ver a BTS en los cines de Corea del Sur.

El 8 de marzo, a través de una conferencia para la prensa coreana, Ha Jung Jae, encargado de los conciertos “PTD on stage” de BTS, confirmó que el grupo k-pop presentará canciones nunca antes mostradas en vivo y que cada fecha de concierto tendrá un setlist distinto, por lo que las expectativas de ARMY solo van en aumento.

¿Cuándo serán los conciertos “PTD on stage” de BTS?

BIGHIT, sello discográfico de BTS, anunció que el grupo k-pop más famoso del momento, brindará tres fechas de concierto de “PTD on stage en Seúl” para alegría de sus seguidores coreanos: 10, 12 y 13 de marzo.

BTS presentará el concierto "Permission to dance on stage en Seúl" en formato presencial y online para ARMY de todo el mundo. Foto: BIGHIT