Lee Min Ho es uno de los actores más grandes, conocidos y queridos tanto en Corea como en el resto del mundo. Se dio a conocer en Boys over flowers y desde esa novela le robó el corazón a más de un millón de espectadores.

Lee Min Ho protagonizó los k-dramas Boys over flowers, The king: eternal monarch, Herederos y más producciones surcoreanas. Foto: composición La República/Starbiz

¿Quién es Lee Min Ho?

Lee Min Ho es un actor, modelo y cantante surcoreano conocido por su papel de Gu Jun Pyo en el drama Boys over flowers. Nació el 22 de junio de 1987 en Seúl. Su familia está conformada por su padre, madre, una hermana mayor y él. Debutó en la película Repechage en 2001.

Lee Min Ho en una sesión fotográfica. Foto: Lee Min Ho

¿Cuántos años tiene Lee Minho?

Lee Min Ho tiene 34 años y está próximo a cumplir los 35, edad en años occidentales. En Corea, el artista tiene de momento 35 años y pronto serán 36. La razón de esto es porque en Corea se cuentan los años desde que la persona se encuentra dentro del vientre de su madre.

Lee Min Ho en su Instagram. Foto: Lee Min Ho

Lee Min Ho: Instagram

Lee Min Ho posee un perfil en Instagram bajo el usuario: actorleeminho. Cuenta con 257 publicaciones y más de 28,3 millones de seguidores.

El Instagram de Lee Min Ho. Foto: Lee Min Ho

¿Lee Min Ho tiene novia?

En el 2021, Dispatch lanzó unas fotos de Lee Min Ho junto a Yeonwoo en un estacionamiento. Unas fuentes cercanas al actor mencionaron que ambos se encontraban en una relación y para estos momentos tendrían ya 11 meses juntos.

Lee Min Ho y Yeonwoo serían pareja en la vida real. Foto: Owner

Dramas de Lee Min Ho

El drama que llevó a Lee Min Ho al conocimiento del ojo público fue Boys over flowers, donde le dio vida al personaje de Gu Jun Pyo. Otro drama en el que lo puedes ver es en Herederos, ya que hizo del joven heredero Kim Tan. También lo encontramos en el drama La leyenda del mar azul, bajo el rol de Heo Joon Jae, un estafador adinerado.

Lee Min Ho en sus diferentes dramas. Foto: Lee Min Ho

Lee Min Ho en Boys over flowers

Gu Jun Pyo es el líder de los F4, así como el heredero del Grupo Shinhwa, uno de los más poderosos de Corea del Sur. Criado por su hermana mayor y criados, creció para ser una persona arrogante y presuntuosa que creía que no había nada que no pudiera hacerse con dinero. Sin embargo, en el fondo tiene un corazón de oro que no se puede expresar fácilmente debido al constante enmascaramiento de su soledad y su ansia de atención familiar.

Dentro de la escuela conoce a Jan Di, de la cual se enamora perdidamente y quien lo ayuda a cambiar. En el drama podemos ver a Lee Min Ho dándole vida a este personaje y también a Kim Hyun Joong, Kim Bum y Kim Joon como el resto de los F4. A su vez, destaca Goo Hye Soon como Jan Di.

Lee Min Ho en The king: eternal monarch

Lee Min Ho le da vida a Lee Gong, el monarca de Corea, en un tiempo paralelo al que conocemos. El viaja a través de un portal a la Corea actual en busca de respuestas tras un suceso de sus pasado. En ese país similar pero diferente al suyo conoce a una resuelta inspectora de la Policía con la cual podrá contar para resolver el enigma y de la cual se enamorará.

Lee Min Ho en Pachinko

Pachinko trata temas como el racismo, los estereotipos y el propio juego que lleva el mismo nombre. Los primeros dos están relacionados sobre todo con la inmigración y la colonización de Corea por parte de Japón. Así, Lee Min Ho le dará vida a Hansu, un poderoso mercader que cuenta con grandes conexiones al crimen organizado y el cual se verá envuelto en un romance ilícito.

Parte del elenco de Pachinko y Lee Min Ho caracterizado como Hansu. Foto: Harper's Bazaar/Apple TV+

Películas de Lee Min Ho

Lee Min Ho ha salido en nueve películas. Su debut de hecho fue en la película titulada Repechage. Algunas producciones en donde puedes verlo son: Ghost lives, donde en realidad fue productor de la película; I don’t know como un estudiante llamado Min Wook Gi; y Bounty hunters, película china en la que da vida a Yi San, un brillante cazador de recompensas.