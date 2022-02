Si bien Xiao Zhan se vuelve cada vez más conocido en el mundo conforme va sacando nuevos dramas chinos, las personas no terminan de conocerlo como realmente es, por lo cual aquí te traemos más información sobre él.

Xiao Zhan en una entrevista. Foto: Xiao Zhan

¿Quién es Xiao Zhan?

Xiao Zhan trabajó como fotógrafo y diseñador gráfico antes de su debut como actor en el drama Super star academy en el 2016, y también es cantante y bailarín. Nació el 5 de octubre de 1991 en Chongqing. Su familia está conformada por sus padres y él.

Xiao Zhan: actor, cantante, modelo y ahora imagen oficial de Gucci. Foto: Gucci en Weibo

Xiao Zhan: Instagram

Xiao Zhan no cuenta con un perfil en Instagram.

Douluo continent, Xiao Zhan

¿Xiao Zhan tiene pareja?

Xiao Zhan actualmente se encuentra enfocado en su carrera actoral, por lo que no tiene una novia oficial y de manera pública.

Xiao Zhan, uno de los actores más influyentes de China en el mundo. Foto: Li Ning

¿Xiao Zhan y Wang Yibo son pareja en la vida real?

El dúo conformado por Xiao Zhan y Wang Yibo, ‘WangXian’ de The Untamed, ganó mucha popularidad durante ese drama por lo cual muchas personas esperaban que fueran pareja en la vida real pero tan solo son muy buenos amigos.

Xiao Zhan y Wang Yibo en una trevista. Foto: Owner

Dramas de Xiao Zhan

Xiao Zhan ha salido en los dramas: Oh! my emperor en el 2018, serie en la que le dio vida a Bei Tang Mo Ran (Acuario). También actúa en Joy of life donde hace de Yan Bing Yun y en The oath of love, en la que personificó a Gu Wei, entre otros.

Ver The oath of love con subtítulos en español. Foto: captura Viki

PUEDES VERLO: Xiao Zhan y Jackie Chan cantan juntos en festival y provocan furor internacional

Xiao Zhan en The untamed

Es una historia de familias poderosas, demonios, espíritus y fantasías épicas. La sinopsis de la serie dice que: “Hace dieciséis años, el mundo del cultivo estaba gobernado por cinco clanes: Gusu Lan, Yunmeng Jiang, Qinghe Nie, Qishan Wen y Lanling Jin, quienes forman parte de un mundo donde existe la magia”. Xiao Zhan le da vida al personaje de Wei Wu Xian.

Xiao Zhan en The longest promise

Xiao Zhan le da vida a Shi Ying. La historia tiene lugar en el continente Kong Sang y gira en torno a la tumultuosa historia de amor entre Zhu Yan, princesa de la tribu Chi Yi, y Shi Ying, un príncipe real. La madre de Shi Ying fue incriminada y fue desterrada a la montaña Jiu Yi para cultivar.

Xiao Zhan: curiosidades

En 2015, Xiao Zhan se convirtió en uno de los 16 concursantes en X-FIRE, un programa de supervivencia para formar un nuevo grupo

Xiao Zhan está en la lista de nominados “The 100 Most Handsome Faces Men of 2019″. Se dará a conocer los resultados el 30 de Noviembre

Fue nombrado como “El hombre más guapo de Asia 2019″ con el Primer Lugar

Diseñó la portada de su propio single “光点” (Spotlight)

Xiao Zhan, Perú

Xiao Zhan: canciones

Xiao Zhan forma parte del gropo chino X nine y algunas de sus canciones son: Big show, May I Have Your Heart, I Want to Give You, Face to face, entre otros.