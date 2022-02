El 14 de mayo del 2020, Suho, líder del grupo surcoreano EXO entró a servicio militar. Ese día los demás miembros del grupo fueron a despedirse de él y mostrar todo su amor y apoyo para con su líder.

Suho con los miembros de EXO el día de su enlistamiento. Foto: Suho

Suho con los miembros de EXO el día de su enlistamiento. Foto: Suho

Recordemos que Suho se despidió de sus EXO L a través de su cuenta oficial de Instagram con una foto del lightstick y con la frase: “SOMOS UNO EXO Vamos a amar”. Y también a través de la plataforma Lyns.

Suho publico una foto del lightstick el día de su enlistamiento. Foto: Suho

En la plataforma Lyns, Suho subió una foto de una carta escrita a mano en la cual daba a conocer la noticia de su enlistamiento en el ejército. En la carta decía: Hola, queridas EXO-L, soy Suho. Estoy escribiendo esta carta hoy porque tengo algo que deciros a todos. El 14 de mayo me alistaré en el servicio militar para cumplir mi deber. Creo que voy a echar mucho de menos a EXO-L durante ese tiempo. Espero que nuestras EXO-L, que piensan en mí cada día y me dan amor cada día, siempre estén saludables. Os lo agradezco sinceramente y os quiero. Somos uno, EXO. Amémonos. (We are one, EXO, 사랑하자).

Suho publico un mensaje sobre su enlistamiento. Foto: Suho

El día de hoy, 13 de febrero, Suho cumple con su servicio militar y regresa a casa sano y salvo junto a su familia, miembros de grupo y con sus EXO L. Ahora solo falta esperar a lo que nos traerá con su regreso. Y el hecho de que ya podrá formar parte de las promociones junto al resto de sus miembros sin lugar a dudas emociona a todo el fandom.