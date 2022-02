La popularidad de Estamos muertos, serie inspirada en zombis, solo sigue en aumento. Un usuario relató en sitios online de Corea del Sur sobre su sorpresivo encuentro en la vida real con los muertos vivientes de la también llamada All of us are dead, lo que terminó siendo viral. Conoce aquí la historia completa y terrorífica del ahora seguidor de la serie de Netflix.

Zombis de Estamos muertos en la vida real

Un usuario anónimo publicó en un sitio online coreano una anécdota que involucró a los zombis de Estamos muertos, serie estrenada el 28 de enero en Netflix.

“Me dirigía a casa al amanecer después de haber salido a beber y, tan pronto como entré en un callejón, vi una gran cantidad de zombis sentados allí. Mis piernas se congelaron por completo y pensé: ‘Estoy arruinado’. En esos tres segundos, tuve muchos pensamientos”.

Zombis de Estamos muertos. Foto: Netflix

“Fue durante ese tiempo que hice contacto visual con un zombi. Éste parecía avergonzado, pero me dijo que estaba en medio de una filmación y me sugirió que pasara de largo. Ja, ja, ja, ja. Resulta que estaban filmando para Estamos muertos y justo estaban en un descanso... Sinceramente, casi lloro... Esa tuvo que haber sido una de las experiencias más impactantes de toda mi vida”, escribió.

Luego de que el post se hiciera viral en sitios web surcoreanos, los seguidores de la serie Estamos muertos de Netflix comentaron que, de haber estado en su lugar, probablemente se hubiesen desmayado del susto.

Comentarios de usuarios en sitios coreanos sobre los zombis de Estamos muertos. Foto: Koreaboo

“Oh por Dios, tiene sentido que haya estado muy asustado”.

“Wow, eso fue realmente aterrador”.

“Pensé que todo eso era una alucinación porque estaba ebrio, pero sí fue real, ja, ja, ja”.

“Apuesto a que realmente estuvo asustado”.

El autor anónimo de la publicación volvió a compartir con los netizens sobre su experiencia al encontrarse con los zombis de All os us are dead.

“Muchas personas han comentado que ellos probablemente se orinarían de haber estado en mi lugar, o que hubiesen gritado y desmayado. Pienso que yo hubiera reaccionado de manera más dramática si los zombis hubiesen estado de pie o caminando hacia mí”

¿De qué trata Estamos muertos?

La serie coreana Estamos muertos de Netflix trata sobre el esparcimiento de un virus por parte del profesor de Ciencias del Instituto Hyosan. El virus, llamado Jonas, convierte a las personas en zombis y se propaga rápidamente en la ciudad local, por lo que los estudiantes se quedan atrapados en el edificio del instituto y deberán afrontar distintos retos para poder sobrevivir.

Estamos muertos o All of us are dead es la serie más vista en Perú de la plataforma streaming. Foto: Netflix

Tráiler de Estamos muertos de Netflix