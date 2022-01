BTS celebra el Año Nuevo Lunar: ¿qué mensajes dejaron para ARMY en 2022?

Los miembros de BTS escribieron cartas a mano para ARMY en el marco por la celebración del Año Nuevo Lunar. Las misivas compartidas en las redes sociales de Bangtan transmiten ánimo y fuerza a los fans, además del deseo de volver a verse pronto. Aquí te traemos algunos fragmentos de los mensajes de los chicos para recibir con todas las energías el Año del Tigre de agua.

¿Qué se hace en el Año Nuevo Lunar?

A diferencia de los países de occidente, que celebran el Año Nuevo el día 1 de enero, en la tradición china, esta celebración se festeja al día de la luna nueva, que es a partir del 21 de enero.

Año nuevo lunar del tigre

Hay una canción infantil que dice: “Pajarito, el día de Año Nuevo del pajarito fue ayer. ¡Así que dicen que nuestro, nuestro día de Año Nuevo es hoy!” El pajarito debía haber cantado canciones cada vez que visitaba un invitado, por lo que el símbolo del pájaro representa el dar la bienvenida al Año Nuevo.

Carta de Namjoon

“Paja-rito, día de año nuevo de pajarito.

Hola a nuestros ARMYS, a quienes amo, soy RM (Escribiendo lindamente). ¿Pueden creer que ya es el Año Nuevo Lunar (Seol)

Esta vez, estoy pensando que probablemente iré a visitar a mi abuela por parte de mi madre. Tengo mucha curiosidad por saber cómo planean pasar las vacaciones, especialmente en esta época. (escrito muy formalmente, en un tono muy respetuoso)”.

Carta de Jin

“Yo les deseo muchas bendiciones para el nuevo año (lunar).

Al inicio de cada año nuevo, todos desean lo siguiente: “ganar la lotería”, “ser/hacerse más alto”, hacer una dieta exitosa, ganar más dinero”, ir de viaje, ser feliz”.

Carta de Suga

“Para: ARMY-

Hola, este es SUGA Un Feliz Año Nuevo a todos!

Hola, soy Suga. ¡A todos, feliz año nuevo lunar!

¡Por fin ha llegado el año 2022! Durante los últimos dos años, solo hemos podido reunirnos un puñado de veces debido a Covid... Es realmente una pena y los he extrañado mucho a todos. Pero en 2022, ¿no creen que nos podremos ver más a menudo como antes? Este año tiene que ser el indicado, simplemente tiene que serlo...”

Carta de J Hope

“Pajarito, día de año nuevo de pajarito

Todos, ya es el Año Nuevo Lunar...

¡Quién LO SABRÍA! No puedo creer que ya es el NUEVO año en 2022

En el 2022, Nuestros ARMYS se mantendrán absolutamente saludables”.

Carta de Jimin

“Para: ARMY

Nuestros ARMYS, este es Jimin. Ahora que estamos celebrando el Año Nuevo Lunar, tengo la sensación de que ya estamos viviendo en el año 2022.

Tengo curiosidad por saber cómo empezaron todos este año nuevo, pero también me preocupa cómo se deben sentir todos ustedes, ¿Qué tienen en mente?

Nosotros siempre les deseamos nada más que felicidad, pero parece que aún no estamos en la situación de decir que todo ha terminado.”

Carta de V

“(De una canción infantil)

Pajarito, día de año nuevo de pajarito. *

A todos. Espero que tengan un feliz año nuevo lunar.

En el 2022, (Vamos a) estar siempre sanos y felices, y no lesionarnos. Espero que logren un éxito increíble en su trabajo, puedan concentrarse bien y ganen mucho dinero.”

Carta de Jungkook

“¡Este es el comienzo más frío del Año Nuevo Lunar que he visto [en mucho tiempo]! Como siempre he dicho, cuiden su salud, asegúrense de usar sus máscarillas, tengan cuidado de no resfriarse y disfruten de muchas comidas deliciosas, todo mientras pasa el año.”