Ahn Hyo Seop: el actor protagonizará A business proposal junto a Kim Se Jong

Basada en una novela web adaptada a un webtoon, A business proposal es una comedia romántica sobre una oficinista que ayuda a su amiga haciéndose pasar por ella en una cita a ciegas, que resulta ser con el director ejecutivo de ella.

El teaser comienza con Ahn Hyo Seop como Kang Tae Moo, un CEO brillante y guapo que lo tiene todo, desde una gran apariencia hasta riqueza y talento. No obstante, posee un lado peculiar, como se muestra en su elección de casarse con una dama que termina de conocer en una cita a ciegas. Él dice: “Me casaré con la dama que conocí hoy en el matsun (una cita a ciegas especialmente para probables cónyuges), Jin Young Seo”.

Teaser oficial de A business proposal de SBS. Foto: captura/YouTube

Kim Se Jeong interpreta a Shin Ha Ri, una oficinista común que tiene una cita a ciegas en vez de su amiga, Jin Young Seo (Seol In Ah), que es hija de una familia chaebol. Shin Ha Ri tiene por objetivo ser rechazada por su cita, sin embargo, se sorprende al encontrar que éste es su jefe.

Teaser oficial de A business proposal de SBS. Foto: captura/YouTube

Una vez que él pide saber por qué, ella responde: “¡Simplemente odio todo!” No obstante, no deja de perseguirla, excepto que finalmente va a ella no como Shin Ha Ri o Jin Young Seo, sino como Geum Hee.

Tráiler de A business proposal