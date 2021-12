Snowdrop, episodios 3, 4 y 5: a qué hora se estrena el drama de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In

Snowdrop causó polémica el día de su estreno por la petición del público de Corea del Sur para la cancelación de la emisión del K-drama. Aunque la petición acumula 300.000 firmas, el canal coreano JTBC mantiene en sus planes la transmisión de la historia de Young Ro y Soo Ho, interpretada por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In. Conoce aquí cuándo y dónde ver esta conmovedora historia de amor.

¿De qué trata el K-drama Snowdrop?

Alerta de spoilers. La historia de Young Ro y Soo Ho en Snowdrop transcurre en el año 1987, período de complicaciones políticas y sociales en Corea del Sur. Im Soo Ho (Jung Hae In), un espía norcoreano que llegó a Corea del Sur, es perseguido por las autoridades locales y llega herido a una residencia universitaria femenina. Young Ro (Jisoo de BLACKPINK), una estudiante universitaria, decide curar sus heridas y esconderlo bajo la atenta mirada de la policía y los directivos estudiantiles.

Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In en adelanto de Snowdrop. Foto: JTBC

¿Por qué critican la historia de Snowdrop y qué opina el público de Corea del Sur?

El K-drama Snowdrop ha generado rechazo en gran parte del público surcoreano y fue blanco de críticas por el contexto histórico que muestran en su argumento. El año de 1987 fue un período de protestas estudiantiles contra la dictadura del país que provocó el fallecimiento de jóvenes estudiantes, por lo que el público acusó al K-drama de pretender distorsionar la historia sobre lo ocurrido.

El 18 de diciembre se estrenó Snowdrop de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In y los episodio 1 y 2 estuvieron rodeados de controversia. Foto: composición La República/JTBC

Los ciudadanos de Corea del Sur presentaron una petición a la Casa Azul en marzo del 2021 para que Snowdrop detuviera sus grabaciones; sin embargo, el Gobierno coreano contestó que no iba a intervenir con la producción de la serie. Tras el estreno de Snowdrop, se volvió a compartir una petición para que se detenga la transmisión del K-drama, y hasta la fecha acumulan 300.000 firmas .

Snowdrop: petición para cancelar K-drama supera las 300.000 firmas. Foto: captura

Cabe resaltar que algunas marcas publicitarias retiraron su apoyo a Snowdrop, a pesar de que JTBC salió a defender el K-drama con la alegación de que este no profundiza en el contexto histórico y que busca mostrar una historia de ficción.

¿Cuándo se estrena el episodio 3, 4 y 5 de Snowdrop?

Para sorpresa de los fans de Snowdrop, JTBC confirmó que el episodio 3 de Snowdrop será transmitido el viernes 24 de diciembre a las 10.30 p. m. (KST). Mientras que los episodios 4 y 5 el sábado 25 y domingo 26 en su horario habitual y a la misma hora.

Horarios para ver el episodio 3, 4 y 5 de Snowdrop

Ver Snowdrop en Perú, Colombia y Ecuador : 8.30 a. m.

Ver Snowdrop en México, Costa Rica y Guatemala : 7.30 a. m.

Ver Snowdrop en horario en Bolivia y Venezuela : 9.30 a. m.

Ver Snowdrop en Chile, Argentina y Brasil : 10.30 a. m.

Ver Snowdrop en España : 2.30 p. m.

Ver Snowdrop en Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 a. m.

¿Dónde ver el episodio 3, 4 y 5 de Snowdrop?

Snowdrop se transmite a través del canal de televisión coreano JTBC y simultáneamente en Disney Plus Asia. Además, Star Plus Latinoamérica confirmó que el K-drama llegaría a su catálogo durante el 2022 para alegría de todos los seguidores de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In en Latam.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK en Snowdrop. Foto: Star Plus

Actores y personajes de Snowdrop

Actores de Snowdrop. Foto: JTBC

Kim Jisoo es Eun Young Ro

Jung Hae In es Im Soo Ho

Kim Hye Yoon es Kye Boon Ok

Jang Seung Jo es Lee Kang Moo

Yoon Se Ah es Pi Seung Hee

Jung Eugene es Jang Han Na

Yoo In Na es Kang Chung Ya.

Tráiler de Snowdrop