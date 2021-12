BTS: ¿Taehyung transmitió en vivo por error en Instagram?

Taehyung, Jungkook, Jin, Jimin, Suga, J-Hope y Namjoon de BTS abrieron sus cuentas personales en la red social el 6 de diciembre y ganaron millones de seguidores tan solo en el primer día, por lo que ARMY de todo el mundo está pendiente de las publicaciones de los Bangtan Boys. De esta manera, unas afortunadas fans de V de BTS fueron notificadas de una transmisión en vivo que desapareció a los segundos. Aquí te contamos qué fue lo que realmente pasó.

¿Taehyung transmitió en vivo?

BTS domina las redes sociales y, desde que sus integrantes se unieron a Instagram, no dejan de ser tendencia. Un comentario de Taehyung en la plataforma Weverse llamó la atención de ARMY, pues la fan le preguntó a V si le gustaría transmitir en vivo en Instagram y Taehyung contestó: “En verdad, no, ja, ja. Probablemente no hablaría y no sería divertido”.

Comentario en Weverse de Taehyung de BTS. Foto: Weverse

Sin embargo, el 12 de diciembre, unas pocas ARMY se llevaron una gran sorpresa cuando les llegó una notificación de una transmisión en vivo de V de BTS. Aunque esta duró unos breves segundos y no se pudo observar a Taehyung, sus fans comentaron que probablemente el idol de Corea del Sur esté intentando nuevas opciones en Instagram, como lo son las transmisiones en vivo.

De esta manera, aunque sus fans no disfrutaron de una transmisión en vivo como tal, este podría ser el primer indicio de que el cantante K-pop estaría transmitiendo próximamente para todo ARMY.

Taehyung en Instagram

Kim Taehyung es el integrante de BTS más seguido en Instagram. Actualmente, supera los 25 millones de seguidores en la red social y comparte historias de manera seguida para ARMY.