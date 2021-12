Escalera al cielo: el cambio de los niños actores a 18 años de su estreno

Un 3 de diciembre del 2003 se estrenó el primer episodio de Escalera al cielo, serie ícono del Hallyu en el mundo. La serie coreana es considerada un clásico y muy querida por los fans en Perú, México y demás países de Latinoamérica, donde se emitió en señal abierta tres años después.

Aquellos fieles televidentes recordarán el trágico triángulo amoroso entre Song Joo, Jung Suh y Tae Hwa; para estos seguidores, el solo hecho de oír el OST “I miss you” (más conocido como “Bogoshipda”) ya es un viaje al pasado.

Stairway to heaven también marcó la vida de los niños actores que aparecieron en la primera parte de la serie: Park Shin Hye y Baek Sung Hyun como protagonistas; y Lee Wan y Park Ji Mi como los hermanos Han. ¿Qué se sabe de ellos actualmente?

Park Shin Hye de Escalera al cielo

El rol de Jung Suh fue el debut de Park Shin Hye en la actuación, cuando solo tenía 13 años. En foros coreanos se comenta que en su audición logró destacar sobre otras 250 postulantes que también aspiraban a ser parte de Escalera al cielo.

Park Shin Hye en Escalera al cielo. Foto: SBS

Tras ese proyecto, Shin Hye tuvo otros roles secundarios hasta que su primer protagónico: You’re Beautiful (2009). Actualmente, tiene más de 33 dramas en su portafolio y ha participado en 14 películas.

En noviembre, a sus 31 años, Park Shin Hye anunció que estaba embarazada y que se casaría con su novio Choi Tae Joon, quien también es actor.

Park Shin Hye en Sisyphus, the myth, su K-drama más reciente. Foto: JTBC

Baek Sung Hyun de Escalera al cielo

A diferencia de Park Shin Hye, Baek Sung Hyun ya tenía experiencia en el plató cuando filmó Escalera al cielo. Su debut como niño actor fue en 1994, cuando solo tenía cinco años.

Baek Sung Hyun en Escalera al cielo. Foto: SBS

Después de encarnar al adolescente Song Joo, la carrera de Sung Hyun avanzó al punto de ser requerido por el aclamado director Lee Joon Ik en la película Blades of Blood (2010). Aunque no es tan mediático como su excoestrella, su carrera en la industria de cine y TV es estable. En total, su filmografía abarca 34 créditos en K-dramas.

En el 2020, Baek Sung Hyun (32) se casó con una novia no-celebridad y se convirtió en padre en octubre de ese año.

Baek Sung Hyun en sesión fotográfica prenupcial. Foto: Wisewedding

Lee Wan de Escalera al cielo

El adolescente Tae Hwa fue interpretado por Lee Hwan, quien había debutado como actor poco antes de Escalera al cielo. Un dato curioso: en la vida real él es hermano de la actriz Kim Tae Hee, que encarnó a la antagonista Han Yoo Ri en su adultez.

Lee Wan en Escalera al cielo. Foto: SBS

Entre 2005 y 2007 participó como protagonista en películas japonesas: Veronica decides to die y Under the magnolia. Su último K-drama fue Our Gap-soon de SBS en el 2017 , pero volvió a la actuación en la película Street of movies en septiembre del 2021.

En cuanto a su estado civil, Lee Wan (37) está casado desde el 2019 con la golfista profesional Lee Bo Mee.

Park Ga Ryeong de Escalera al cielo

La actriz que interpretó a la rival de Park Shin Hye es Park Ji Mi (quien cambió su nombre artístico a Park Ga Ryeong en 2008). Ella también era conocida como niña actriz desde 1995, cuando tenía siete años. Previo a Escalera al cielo ya había aparecido en 17 dramas de TV.

Park Ga Ryeong (Park Ji Mi) en Escalera al Cielo. Foto: SBS

No obstante, después de Stairway to heaven solo sumó cuatro personajes más para televisión y se trasladó por completo al teatro. Su último drama fue en 2011: Thousand day promise de SBS. Al 2021, Park Ga Ryeong tiene 31 años.