BTS, concierto presencial Permission to dance en Los Ángeles: links, horarios y dónde ver online el show

La serie de conciertos presenciales de BTS, llamada Permission to dance on stage en Los Ángeles, llega en cuestión de horas. El So-Fi se alista para recibir a ARMY de todas partes del mundo mientras los fans ultiman detalles para teñir de púrpura el estadio. Por su parte, los idols de Corea del Sur practican parte del setlist que cantarán a su público, tal como se aprecia en videos que circulan en redes sociales.

ARMY que no podrá asistir al PTD en Los Ángeles por cuestiones como el sold out u otros también se preparan para seguir online este espectáculo.

ARMY de todo el mundo asistirá al primer concierto en presencial de BTS en Los Ángeles. Foto: composición La República/HYBE/FilmDaily

Qué días serán el Permission to dance on stage en Los Ángeles

La fiesta musical Permission to dance on stage en Los Ángeles será el primer concierto propio de Bangtan con audiencia desde el inicio de la pandemia.

Abarcará cuatro días en total. La fecha inicial arranca el 27 de noviembre , según calendario de la ciudad estadounidense.

PTD de BTS en Los Ángeles, día 1 : sábado 27 de noviembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 2 : sábado 28 de noviembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 3 : miércoles 1 de diciembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 4: jueves 2 de diciembre (EST)

BTS regresará a los conciertos presenciales con público en Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: HYBE

Dónde será el concierto de BTS

El So-Fi Stadium albergará a fans y idols K-pop en las cuatro fechas de PTD. Este recinto, con capacidad para 70.000 personas (expandible a 100.000), está ubicado en Inglewood, Los Ángeles. Su dirección exacta es: 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, EE. UU..

Permission to dance on stage en LA: horarios

Todas las fechas de la gira presencial de BTS inician a las 7.30 p. m. en hora de Los Ángeles. Puedes revisar aquí los horarios por países para el día 1.

PTD en Los Ángeles de BTS en Perú, Ecuador y Colombia : 10.30 p. m. (27 de noviembre)

PTD en Los Ángeles de BTS en México, Costa Rica y Guatemala: 9.30 p. m. (27 de noviembre)

PTD en Los Ángeles de BTS en Bolivia y Venezuela : 11.30 p. m. (27 de noviembre)

PTD en Los Ángeles de BTS en Chile, Argentina y Brasil : 12.30 a. m. (28 de noviembre)

PTD en Los Ángeles de BTS en España: 4.30 a. m. (28 de noviembre)

PTD en Los Ángeles de BTS en Corea del Sur: 12.30 p. m. (28 de noviembre)

Permission to dance será celebrado en el So-Fi Stadium. Foto: Hybe

Dónde ver el concierto de BTS

ARMY que no podrá asistir al Permission to dance on stage en Los Ángeles todavía tiene dos opciones para no perderse el espectáculo: el Live Play en YouTube Theater y la trasmisión online de la última fecha de PTD.

¿Cómo entrar al concierto de BTS online 2021?

El Live Play en YouTube Theater es un evento de paga y en persona que será celebrado en simultáneo a las fechas de PTD. Incluye una serie de segmentos y proyección del concierto. Lamentablemente, todas las entradas figuran agotadas.

Por otro lado, la trasmisión online en vivo de la última fecha de Permission to dance también requirió que fans compraran boletos. Este live streaming de Permission to dance será vía Venew Live.

Link: https://www.venewlive.com/concerts/bts-ptd-onstage-la/#/ [copiar y pegar]

Este será el primer concierto presencial de BTS tras casi dos años. Foto: composición Hybe

¿Cómo ver el concierto de BTS gratis?

Si buscas ver gratis el concierto presencial de BTS , informamos que en las últimas horas se han venido compartiendo en las redes sociales links o enlaces de usuarios que trasmitirán el día 1 del Permission to dance on stage en Los Ángeles u otras fechas. Sin embargo, debemos advertir que estos podrían no ser verídicos o podrían estar dañados.

BTS, Permission to dance on stage: setlist

Según el setlist que circula en las redes desde hace algunos días, las superestrellas K-pop cantarán algunos de las mejores pistas principales de sus discos, como “IDOL”, “DNA”, “Black swan” y “ON”.

No faltarán en el concierto los singles que lanzaron en los últimos años, como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to dance”.

Precios del Permission to dance on stage LA