Snowdrop tendría trágico desenlace, según estas teorías tras póster

Alerta de spoilers. Tras el lanzamiento del nuevo póster de Snowdrop, una teoría cobra fuerza y preocupa a fans: el drama protagonizado por Jung Hae In y Jisoo, de BLACKPINK, podría sorprendernos con un trágico final.

El K-drama, que marcará el debut estelar de la superestrella K-pop, confirmó días atrás su fecha de estreno en jTBC y Disney Plus en un cartel promocional. Este último captó la atención por su estética y la armonía visual de los actores, pero también dio pie a un postulado sobre un presunto fatídico desenlace.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK lideran el elenco de Snowdrop. Foto: Harper's Bazaar

Teoría sobre el final de Snowdrop

Conocedores de series coreanas han encontrado una similitud entre pósteres de producciones que nos rompieron el corazón por sus finales y el de Snowdrop: uno de los protagonistas mira al ser amado; sin embargo, este último no le devuelve la mirada.

Poster de Snowdrop. Foto: jTBC

Algunos ejemplos de K-dramas que sostienen esta teoría del trágico desenlace adelantado en cartel promocional son: Youth of May, Moon lovers, Uncontrollably fond, Hotel del Luna, The devil judge y A korean odyssey.

Si has visto algunas de las series citadas, sabrás que la historia de sus parejas protagónicas no pudo ser por sucesos como la muerte de uno de los involucrados, por citar un ejemplo.

Teoría de fans sobre Snowdrop. Foto: Facebook / Kpop, Doramas y Anime

Teoría de fans sobre Snowdrop. Foto: composición LR/tvN

Personaje de Jisoo podría quedar ciega

Otra teoría trágica que ronda entre los fans nació previamente tras video teaser de Snowdrop o Seolganghwa. La misma señala que Eun Young Ro, personaje que interpreta Kim Ji Soo, quedaría ciega debido a un accidente que guarda estrecha relación con Im Soo Ho, rol de Jung Hae In.

¿Snowdrop será un melodrama?

Por información oficial, se sabe que Snowdrop estará ambientado en la Corea del Sur de 1987. Esto no augura una historia necesariamente feliz, ya que aquel año el citado país se encontraba en el último año de la dictadura militar, liderada por el general Chun Doo Hwan.

Adicionalmente, se anticipa que será del género melodrama, lo que implica que el espectador sufrirá un poco o mucho a lo largo de la historia, principalmente en el tramo final.