Villano de Squid game fue trabajador de una gran compañía antes de convertirse en actor

La popularidad de Squid game ha cambiado la vida del elenco actoral para siempre. El 23 de octubre, el intérprete de Duk Soo de El juego del calamar, Heo Sung Tae, se presentó en el programa “Omniscient Interfering View” de MBC y confesó que el personaje de la serie coreana de Netflix lo catapultó como estrella internacional.

Squid game: Duk Soo es el villano de El juego del calamar. Foto: Netflix

Heo Sung Tae en OIV

Heo Sung Tae de Squid game participó como invitado en el programa de MBC, donde el conductor Jun Hyun Moo le preguntó sobre cómo afectó en él la popularidad de la serie. Lo primero que el actor contestó fue que el número de sus seguidores pasó de ser 10,000 a 2 millones desde el estreno de El juego del calamar el 17 de septiembre.

Heo Sung Tae en Omniscient Interfering View. Foto: MBC

“El número de fans internacionales se ha incrementado bastante en mis redes sociales, pero solo puedo entender coreano, inglés y ruso, ya que yo me gradué en idioma ruso”, comentó Heo Sung Tae.

Heo Sung Tae en Squid game

Cuando se le preguntó al actor sobre su escena favorita de El juego del calamar, este respondió lo siguiente: “Yo tuve enteritis durante las grabaciones de la serie y perdí mucho peso; sin embargo, mi escena favorita fue cuando Duk Soo estuvo con Mi Nyeo, una mujer muy hermosa”.

Mi Nyeo y Duk Soo en Squid game. Foto: captura/Netflix

El pasado de Heo Sung Tae

El actor de Corea del Sur también recordó su vida antes de Squid game y compartió su experiencia con los panelistas del programa Omniscient Interfering View. Heo Sung Tae reveló que antes de debutar como actor luego de sus 30 años, él solía trabajar en una gran compañía de construcción.

Heo Sung Tae nació en Busan, Corea del Sur. Foto: Twitter

“En ese entonces, me arrodillé ante mi madre y le dije que me convertiría en actor”, explicó Heo Sung Tae de El juego del calamar. Luego agregó: “Yo descubrí mi talento en el baño. Me gustaba imitar programas de comedia y escenas de películas famosas cuando estaba solo en el baño”.

Heo Sung Tae en Omniscient Interfering View. Foto: MBC

El actor de El juego del calamar también explicó que de no haber participado en el 2011 en el programa Miracle Audition de SBS, donde interpretó a Choi Min Sik de la película Old boy (2003), no se habría aventurado en el mundo de la actuación. Heo Sung Tae confesó que fue gracias a los halagos del jurado que decidió ser actor, pues también obtuvo el quinto lugar en dicho programa.

Heo Sung Tae en Miracle Audition. Foto: MBC

