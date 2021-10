RM de BTS: así celebra ARMY el tercer aniversario de Mono

Namjoon, líder y rapero principal de BTS, lanzó su segundo mixtape titulado Mono el 23 de octubre de 2018 bajo la agencia BIGHIT. A la fecha y con logros internacionales en las listas de streaming más importantes a nivel global, ARMY festeja el aniversario en las redes sociales de una de las producciones más aclamadas por los fans del septeto coreano.

Namjoon es rapero, productor y compositor del grupo K-pop BTS. Foto: BIGHIT

PUEDES VER BTS: todo sobre el concierto Permission to dance on stage online este 24 de octubre

Mono de Namjoon

El segundo mixtape de Namjoon, titulado Mono, el cual cuenta con siete canciones, logró encabezar las listas principales de música. El principal logro del mixtape del líder de BTS fue alcanzar la primera posición en la lista de iTunes en más de 80 países alrededor del mundo.

BTS RM Namjoon ARMY Mono

PUEDES VER BTS en iHeartRadio Jingle Ball 2021: cuándo y dónde ver la presentación de Bangtan

Qué significa Mono de RM

Según Namjoon, el título de su segundo mixtape, Mono, significa “Monster no more” (no más Monster o monstruo) en su traducción al español. Esto hace referencia a su cambio de nombre artístico de Rap Monster (monstruo del rap) a RM (real me o el verdadero yo).

Mono de RM logró superar el propio récord establecido por BTS en la lista de iTunes. Foto: BIGHIT

ARMY en las redes sociales

La celebración por el tercer aniversario de Mono de Namjoon inundó las redes sociales. A través del hashtag #3YearsWithRMono, todo ARMY festejó una de las producciones musicales más exitosas del idol K-pop. Y como era de esperarse, los fans hicieron tendencia #1 en la popular red social Twitter.

Reacción de ARMY con el hashtag #3YearsWithRMono. Foto: captura/Twitter

Reacción de ARMY con el hashtag #3YearsWithRMono. Foto: captura/Twitter

Reacción de ARMY con el hashtag #3YearsWithRMono. Foto: captura/Twitter

PUEDES VER BTS y ATV: comentarios racistas de periodistas peruanos desatan indignación en fans

Forever rain de Namjoon

Una de las canciones más populares del mixtape Mono es “Forever rain”, en donde RM muestra una faceta sensible y tranquila acompañada de un beat relajado, pero profundo.

PUEDES VER Canción de BTS en Eternals de Marvel: Disney Corea habría confirmado colaboración