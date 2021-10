Caso BTS y ATV: periodistas piden disculpas por burlas a nombres de Bangtan

¿Qué pasó con el caso de BTS y ATV? El 18 de octubre, los periodistas del noticiero matutino en controversia declararon sobre los “comentarios desatinados” que efectuaron cuatro días atrás. La burla a los nombres coreanos de Bangtan despertó un reclamo rotundo de fans, pues habrían caído en estereotipos racistas. ARMY se pronunció en redes pidiendo no normalizar microagresiones de ese tipo.

Luego de varios días de campaña en el hashtag #ATVDiscúlpese (al que también se sumó la exministra de economía Maria Antonieta Alva), los conductores Alicia Retto y Fernando Díaz hicieron un mea culpa en su programa ATV Noticias Edición Matinal . No obstante, refirieron varias veces que el incidente “se había malinterpretado”.

Conductores de canal peruano ATV en controversia por comentarios sobre BTS. Foto: composición LR/ATV/Hybe

“En medio de los comentarios de la nota, reconozco que hice una broma sin mala intención con sus nombres... me burlé de sus nombres para muchos y esto ha sido malinterpretado como un ataque contra el grupo y la comunidad asiática en el Perú, cosa que de mi parte, honestamente, les digo que no ha existido”, comunicó Díaz.

Su colega refirió que “el comentario dista mucho de hechos racistas o xenófobos como se ha querido malinterpretar a través de las redes sociales”. En su defensa, Retto también resaltó que en su programa han difundido varias actividades del septeto surcoreano. “A nosotros también nos gusta mucho su música”, agregó la periodista.

El presentador responsabilizó al incidente por un bache generacional en el humor. “Yo llegué a mi casa y mis hijas que son fans de BTS me dijeron ‘papá, esos chistes que tú hacías en tu época ya no dan risa‘. Esos chistes que quizá (se usaban) en los programas cómicos de antes, hoy ya no funcionan”.

“Honestamente, a los chicos de BTS les pedimos disculpas porque si ha ocurrido este bache generacional ha sido de forma involuntaria” , expresó Fernando Díaz sobre sus palabras el 14 de octubre.

¿Qué opina ARMY?

La respuesta de los fans está dividida. Mientras algunos agradecen que no hayan ignorado más tiempo el tema, otros cuestionan que se justifiquen por lo sucedido.

“Suena más excusa, pero al menos el señor se disculpó”, refirió una usuaria. “Aunque no haya tenido intencionalidad, no quita que fue ofensivo”, agregó otro internauta.

ARMY Perú sede Cusco señaló: “Su pronunciamiento se limitó a mencionar que lo dicho fue una broma, humor y un malentendido. Es importante dejar de disfrazar la xenofobia y el racismo con esos términos . Todos merecemos respeto y esperamos que no vuelva a ocurrir”.