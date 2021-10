El juego del calamar: serie motiva a que crezca el interés en aprender el idioma coreano

El creciente interés a la cultura surcoreana, desde el entretenimiento hasta los productos de belleza, ha originado que se incremente el deseo, especialmente en los jóvenes, de aprender el idioma coreano. Esto ha aumentado significativamente desde el lanzamiento de la serie El juego del calamar, según han confirmado los lugares que ofrecen este servicio.

Hyunwoo Sunei, fundador de la plataforma en línea Talk to me in korean (Háblame en coreano), explica el que desde antes de que El juego del calamar llegara a Netflix o del apogeo de las bandas del K-pop había miles de personas que deseaban hablar coreano, pero estudiaban a menudo solos. “Ahora, con esta serie, el idioma se ha convertido en un fenómeno global. Nuestro sitio web recibe al rededor de 1.000 suscriptores a diario, lo que significa que tenemos al rededor de 30.000 en un mes”, revela.

Asimismo, la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo también informó un aumento del 76% de nuevos usuarios en Reino Unido y de un 40% en Estados Unidos durante las dos semanas posteriores al estreno de la serie del calamar.

En Perú, la enseñanza de este idioma también existía mucho antes del boom de las series coreanas. Antes de la pandemia, Pamela (22) pudo aprender este idioma gratis y con profesores nativos gracias al convenio entre el Centro de Idiomas de San Marcos y la ONG coreana Koica, cuenta a La República.

Clase de coreano en el Centro de Idiomas UNMSM y Koika. Foto: cortesía para La República

“Cuando empecé a estudiar el coreano, uno familiares y amigos me decían que perdía mi tiempo y que mejor estudie inglés o francés. Ahora que se ha popularizado por los K-dramas y el K-pop ya son más asertivos al contarles del idioma. El aprenderlo me ha traído beneficios, como el poder realizar algunos trabajitos enseñando el nivel básico del idioma o entender las series coreanas sin subtítulos”, señala la joven estudiante.