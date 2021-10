Asia Contents Awards 2021: lista completa de ganadores de los ACA

Los mejores actores, actrices, creadores y series del continente fueron reconocidos por Asia Contents Awards 2021. Después de su ceremonia de inauguración, donde se dio el reencuentro de Song Joong Ki y Jeon Yeo Been de Vincenzo, el Festival Internacional de Cine de Busan tuvo como actividad la premiación anual esperada por los fans. ¿Quiénes resultaron ganadores?

¿Qué son los Asia Contents Awards?

Los Asia Contents Awards (ACA) son una ceremonia que premia a los contenidos más destacados de TV y OTT. Seleccionados en dos rondas preliminares, 30 obras de 11 países del continente disputaron en calidad de nominados las 14 categorías de esta tercera edición de los ACA.

Lee Je Hoon de Move to heaven. Foto: captura YouTube/ACA

Lista completa de ganadores de ACA 2021

Emitida el 7 de octubre, durante el segundo día del Festival Internacional de Cine de Busan, ACA 2021 contó con el triunfo mayoritario de producciones actualmente disponibles en el catálogo de Netflix.

Sweet home, Girl from nowhere 2, Alice y Borderland y Move to heaven fueron los representantes del streaming en esta premiación.

En cuanto a los actores y actrices de estas series, Song Kang y Go Min Si, coestrellas de Dulce hogar, fueron algunos de los vencedores en sus respectivas categorías.

¿Quiénes más fueron premiados en ACA? Mira la lista completa de ganadores a continuación.

Nueva actriz : Morisaki Win por The real thing

Mejor actriz revelación : Go Min Si por Sweet home y Koe Yeet por Titoudao

Logro técnico: Sweet home

Mejor drama web : Sheker

Mejor animación : Heaven’s design

Premio a la excelencia: Song Kang

Mejor escritor : Yoon Ji Ryun por Move to heaven

Premio especial del jurado: Hanzawa Naoki

Creativo más allá de las fronteras: Alice in Borderland y Bad genius the series

Mejor actor : Lee Je Hoon por Move to heaven

Mejor actriz : Tsuchiya Tao por Alice in Borderland

Mejor OTT original : The long night

Mejor serie de televisión asiática : Girl from nowhere 2

Mejor creatividad: Move to heaven

