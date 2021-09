En septiembre del 2021, el público seguidor de los K-dramas podrá disfrutar de interesantes novedades que presentará Netflix, como la serie original de supervivencia Squid game, pero también deberá decirle adiós a numerosos títulos coreanos del catálogo de la plataforma.

Cheese in the trap, recordado primer trabajo de la actriz Kim Go Eun en el ámbito de las series es uno de ellos. De igual manera, los usuarios del servicio streaming se despedirán de las tres producciones que dan vida a la saga Reply, una de las más aclamadas a nivel local e internacional.

Póster de Reply 1988. Foto: tvN

¿Cuándo se van los dramas de Netflix?

Si aún no has podido ver estas series, o si quieres disfrutar sus historias una vez más, la fecha límite para poder acceder a estas por Netflix será el 30 de septiembre.

Sin más preámbulos, un listado del contenido que será removido de la plataforma y algunos datos de interés.

Bad guys

Sobre escapadas, hombres rudos y ferocidad. En esta historia, un detective suspendido por agresividad será asignado por el jefe de la Policía a liderar un equipo especial integrado por delincuentes. Su misión: combatir el aumento de delitos violentos.

Tráiler de Bad guys

Tunnel

K-drama sobre asesinos seriales y viajes en el tiempo que cuenta con la participación de Choi Jin Hyuk en el papel del detective Park Gwang Ho, Yoon Hyun Min como el teniente Kim Sun Jae y lee Lee Yoo Young en el rol de la perfiladora y profesora de psicología Shin Jae Yi.

Tráiler de Tunnel

The liar and his lover

Comedia romántica basada en el manga shojo Kanojo wa uso o aishisugiteru que marcó del debut como actriz de Joy, integrante del grupo K-pop Red Velvet. Junto a la ídolo, figuran en el reparto Choi Min Soo, Im Ye Jin, Song Kang y más actores coreanos.

Tráiler de The liar and his lover

Chicago typewriter

Thriller de fantasía sobre un exitoso escritor best seller que en su vida pasada, durante la invasión japonesa a Corea, solía ser un novelista. Actúan en la serie Yoo Ah In, Im Soo Jung, Go Kyung Pyo y Kwak Si Yang.

Tráiler de Chicago typewriter

Oh my ghost

Una tímida y torpe ayudante de cocina que siempre ha tenido la capacidad de ver fantasmas será poseída por un espíritu de una chica que murió hace años sin haber tenido relaciones sexuales. El objetivo del espectro al poseerla será concretar un encuentro sexual con un hombre, única opción que tiene para ascender al cielo.

Actúan en el elenco principal Park Bo Young, Jo Jung Suk, Kim Seul Gi, Im Joo Hwan, Park Jung Ah y Shin Hye Sun.

Cheese in the trap

Trabajo debut de Kim Go Eun en el rubro de los K-dramas. Esta serie sigue la vida de Hong Seol, una estudiante que, tras tomarse una año de licencia, regresa a la universidad y coincide con Yoo Jung, un compañero de grado superior aparentemente amable cuya personalidad cambia drásticamente en su presencia.

A igual que Bad guys, la serie cuenta con el protagónico masculino de Park Hae Jin.

Tráiler de Cheese in the trap

Reply 1997, Reply 1994 y Reply 1988

Las tres series de la saga Reply serán retiradas de Netflix el 30 de septiembre.

En cuanto a su trama, cada uno de los dramas sigue historias no vinculadas y protagonizadas por una adulta, quien cuenta las anécdotas que vivió en su juventud junto a familiares y sus amigos cercanos, entre quienes se encuentra el hombre con el que se casa y cuya identidad en el tiempo presente no es revelada sino hasta el final.

Los sucesos históricos relacionados a los años que acompañan cada uno de los títulos juegan un importante papel en este trabajo de tvN que se ha ganado el cariño del público coreano y del internacional.

Tráiler de Reply 1988