BTS In the soop 2: confirman emisión de segunda temporada con Bangtan

ARMY lo pedía y fue concedido. BTS In the soop tendrá segunda temporada, según confirmaron las redes sociales oficiales del programa. El aviso incluyó la fecha tentativa de su emisión por JTBC y Weverse.

Según el post que acumuló más de 460.000 ‘me gusta’ en solo una hora, el In the soop BTS ver. Season 2 se estrenará “muy pronto, en octubre”. De momento, no hay más detalles sobre la locación que visitará Bangtan esta vez.

Es oficial. BTS vuelve a In the soop. Foto: Twitter

¿Qué es In the soop?

Si llegaste al fandom ARMY en el 2021, puede que no hayas visto la temporada 1 de In the soop. Este fue un formato de variedades producido por Big Hit (ahora HYBE) en agosto del 2020. A diferencia del Run BTS, donde los miembros juegan bajo diversos conceptos, este programa muestra las vivencias de los artistas en un paseo campestre.

La palabra coreana “soop” significa bosque. Por ello, el nombre hace referencia a que BTS se relajará de la rutina citadina en un ambiente rodeado de vegetación.

Una vez que los miembros se instalan en la casa donde pasarán esos días de vacaciones, cada uno de ellos decide qué actividades realizar sin mucha intervención de los productores o camarógrafos. Hay espacio para ver sus habilidades culinarias, así como sus pasatiempos deportivos o artísticos.

En agosto del 2021 se lanzó otra versión de In the soop con los 13 miembros de SEVENTEEN, boyband que también es administrada por HYBE Labels.

¿Cómo ver In the soop?

La primera temporada de In the soop ver. BTS se filmó en Gangwon-do Chuncheon, tuvo ocho capítulos y se emitió en JTBC para Corea. Las versiones extendidas de los episodios mencionados están disponibles en Weverse Shop.

¿Pistas sobre BTS In the soop 2?

El rumor de una segunda temporada de In the soop con BTS ha circulado entre el fandom ARMY desde hace algunos días. Todo inició con un post del programa que etiquetó al septeto, aunque luego se comprobó que esa publicación hacía referencia a una tienda pop-up con mercancía promocional.

In the Soop anunció el lanzamiento de goods temáticos sobre el programa. Foto: Twitter

Sin embargo, ahora los fans comentan que RM dio un spoiler sobre esta actividad al publicar una fotografía donde se le ve en las afueras de la capital. ¿Esta podría ser una locación de In the soop?

No obstante, la imagen de Namjoon fue captada en el Museo SAN de la montaña Wonju, un lugar que combina arquitectura moderna en piedra y concreto con bellas fuentes de agua. Las instalaciones fueron usadas para el K-drama Mine.