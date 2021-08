La expectativa por la química de Kim Seon Ho y Shin Min Ah en Hometown Cha-cha-cha se hizo sentir con las cifras de rating registradas para su capítulo de estreno. El K-drama comenzó su emisión con el respaldo de la audiencia.

Según Nielsen Corea, la nueva comedia romántica de tvN tuvo el primer lugar de sintonía entre los canales de cable para el sábado 28 de agosto. Su promedio nacional de rating fue de 6,8% con picos de 8,1%.

Comparado con los debuts de famosos dramas en tvN, Hometown Cha-cha-cha se ubica en la posición 7. La serie logró superar el rating de primer episodio que alcanzó en su momento Arthdal Chronicles (6,7%), It’s okay to not be okay (6,1%), Crash Landing on You (6,1%) e incluso Start Up (4,5%), donde Kim Seon Ho saltó a la popularidad.

¿Cuáles son los estrenos de K-dramas más vistos en tvN? Foto: Twitter

El episodio 2 de Hometown Cha-cha-cha para el domingo 29 también mantuvo estable a la audiencia con su promedio de 6,7% en territorio surcoreano.

¿Por qué ver Hometown Cha-cha-cha?

En una nota de prensa, los protagonistas de la serie coreana titulada El amor es como el chachachá en español comentaron tres razones para invitar a la audiencia a seguir la historia.

Una de ellas es el propósito ‘sanador’ del K-drama. Al ser una serie acogedora y relajada, esperan servir de inspiración al público que se identifique con la adaptación de Hye Jin a un nuevo entorno. El personaje interpretado por Shin Min Ah es una dentista capitalina que se muda a una pequeña aldea costera. Los actores recomiendan prestar atención a los vecinos, que tienen sus propias alegrías y tristezas, y añaden emoción a la trama.

Kim Seon Ho, Shin Min A y Lee Sang Yi. Foto: tvN

El segundo motivo es la química del elenco. Desde las promociones previas al estreno, el director halagó el entusiasmo de Kim Seon Ho y Shin Min Ah, dúo que es llamado ‘la pareja hoyuelos’. Además de ello, el personaje Hong Doo Shik es amigo de todo el pueblo y, por ello, la audiencia puede esperar sus interacciones con personajes de cualquier edad.

Como tercera razón, los protagonistas resaltaron el elemento estético de la serie. Al estar grabada en la ciudad costera de Pohang, el público puede disfrutar los paisajes de la zona como escenario del drama.

