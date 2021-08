Taehyung ganó como ‘El más guapo del mundo’ superando a Brad Pitt y Chris Evans

El miembro de BTS, Taehyung fue elegido como ‘El más guapo del mundo’ ocupando el primer lugar en el ranking de 10 celebridades, según Best Toppers.

En este listado donde el famoso V logró el número 1, también fueron incluidos Brad Pitt y Noah Mills. El logro fue celebrado por la revista Esquire Korea que difundió la noticia entre los fans de la boyband.

Kim Taehyung es aclamado por ranking de Best Toppers. Foto: captura Twitter

A continuación, te dejamos el ranking descendente de las 10 celebridades que fueron mencionados.

10. Henry Cavill

El recordado actor de Superman en el universo DC ocupa el décimo lugar. En el 2013, fue nombrado el hombre más sexy del mundo según la revista británica Glamour.

Henry Cavill. Foto: Instagram

9. Chris Evans

Estrella de Hollywood de 40 años. Chris Evans es mundialmente famoso por su rol de Capitán América. Best Toppers reporta que sus ingresos en 2021 fueron de 70 millones de dólares.

Chris Evans, actor en películas de Marvel | Foto: AFP

8. Tom Cruise

El puesto ocho es ocupado por Tom Cruise, actor y productor estadounidense. El galán de Hollywood es recordado por sus películas Misión imposible, Top Gun: Maverick, entre otros blockbusters.

Tom Cruise. Foto: Twitter

7. Justin Trudeau

Un político aparece en el puesto siete de Best Toppers. Se trata del presidente de Canadá, Justin Trudeau, que también es incluido frecuentemente en listas de los hombres más atractivos de la actualidad.

Justin Trudeau, mandatario canadiense desde el 2015. Foto: difusión

6. Hrithik Roshan

Es uno de los actores de Bollywood más famosos. Apareció en la popular película Kabhi Khushi Kabhi Gham (La familia hindú) y Koi Mil Gaya, Krrish, Krrish 3, Dhoom 3, Agneepath, Bang Bang! y más. Se casó en el 2000, y aunque se divorció en el 2014, tiene una muy buena relación con su exesposa en la crianza de sus dos hijos.

Hrithik Roshan, actor de Bollywood. Foto: Instagram

5. Omar Borkan Al Gala

El quinto lugar corresponde a un actor, modelo y fotógrafo iraquí. Omar Borkan Al Galá tiene 31 años y fue sensación de internet por su atractivo visual.

Omar Borkan Al Gala. Foto: difusión

4. Robert Pattinson

El nuevo intérprete de Batman en la película dirigida por Matt Reeves ocupa el cuarto lugar. El famoso protagonista en la saga Crepúsculo tiene entre sus mejores trabajos las películas indie Cosmopolis, The rover, The lighthouse y en el 2020 apareció en la aclamada Tenet.

Robert Pattinson. Foto: AFP

3. Noah Mills

El tercer puesto de la lista pertenece a Noah Mills, un famoso canadiense de 38 años. Algunos de los films más conocidos del actor son The best man, Sex and the city 2, Falcon y el soldado de invierno, A fisher of men.

Noah Mills. Foto: Best Toppers

2. Brad Pitt

Brad Pitt es leyenda en Hollywood como uno de los actores más atractivos a lo largo de su carrera. Actualmente, tiene 57 años y uno de sus films más recientes fue Ad Astra.

Brad Pitt. Foto: Instagram

1. Kim Taehyung

El líder del ranking es Kim Taehyung, surcoreano de 25 años, que es miembro del grupo BTS con el nombre artístico de V. El cantante aparece en diversas listas como uno de los famosos más bellos del medio, respaldado por la gran fanbase ARMY. En el 2017 encabezó el ranking de TC Candler.