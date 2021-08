Mark Tuan de GOT7 causó furor en alfombra roja de Shang-Chi de Marvel

Mark Tuan de GOT7 era uno de los muchos célebres invitados de la alfombra roja de Shang-Chi: la leyenda de los diez anillos de Marvel, pero terminó robándose las miradas de la gala que se llevó a cabo el 16 de agosto en Los Ángeles, California.

Vestido elegantemente con un traje azul claro de Stella McCartney y más prendas de reconocidas marcas, el rapero K-pop, de 27 años, se convirtió en la sensación del evento.

Mark Tuan en la alfombra roja de Shang-Chi. Foto: Instagram @marktuan

También brillaron en la pasarela Kevin Woo y, por supuesto, artistas del fim, como Simu Liu, Awkwafina y Andy Le, este último exentrenador de artes marciales de Mark y Jackson (de la misma boyband) en sus días de trainees.

La entrada #ShangChiRedCarpet_MarkTuan fue tendencia mundial en Twitter como consecuencia de la aparición del idol de origen estadounidense. La frase HE LOOKS SO GOOD, que se traduce como ‘él luce tan bien’, también ingresó en las tendencias por los sendos comentarios que hacían referencia a su atractiva imagen.

Tendencias por la presencia de Mark Tuan en la alfombra roja de Shang-Chi de Marvel. Foto: captura Twitter @withyoumarktuan

Por su parte, algunos AhGaSe o IGOT7 que se congregaron en la locación tuvieron la dicha, además de verlo, de poder tomarse fotos con él.

Los fans incluso llegaron a ser testigos de las interacciones que tuvo con el exmiembro de U-KISS, quien recientemente, al igual que Mark, hizo su debut oficial como cantante en Estados Unidos.

Mark Tuan en la red carpet de Shang-Chi, lo nuevo de Marvel Studios. Foto: captura Twitter @AmiMarkTuan

Fan con Mark Tuan en la red carpet de Shang-Chi. Foto: captura Twitter @withyoumarktuan

Aquí, otras muestras de lo que fue su comentado paso por la red carpet de Shang-Chi and the legend of the ten rings de Marvel Studios.

Mark Tuan sobre su paso por la red carpet de Shang-Chi. Foto: captura Instagram @marktuan

Mark es rapero de GOT7. Foto: captura Twitter @mischiefsloki

Mark Tuan junto a Andy Le. Foto: captura Twitter @MarvelUpdates

Captura de Mark en evento de Marvel. Foto: captura Twitter @linbea945

Idol Mark vistió Stella McCartney y más marcas de renombre. Foto: Marvel

Kevin Woo compartió su experiencia en la red carpet. Foto: captura Twitter @kevinwoo91

La presencia de Mark Tuan en la alfombra de Shang-Chi para muchos fans fue un guiño a la colaboración musical de Jackson Wang.

Anteriormente, cuando salió el tráiler oficial de la película también se difundió que el integrante chino de la boyband colaboró en el OST. Si bien esto nunca fue confirmado oficialmente, fans distinguieron la voz de su idol en el citado avance.