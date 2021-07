Kingdom 3: adelanto de la tercera temporada es revelado por el director Kim Seong Hoon

Primeros detalles oficiales de Kingdom 3 llegan desde Corea del Sur por parte de Kim Seong Hoon, director a cargo del K-drama emitido por Netflix que ha capturado a miles en todo el mundo con la trama de la histórica Joseon luchando por sobrevivir a la plaga zombie.

El 28 de julio (KST), el realizador brindó una entrevista al medio coreano E Daily, donde reveló detalles de la anticipada tercera temporada y su conexión con el capítulo especial o spin-off Kingdom: Ashin del norte estrenado el día 23. ¿Cuáles fueron estas declaraciones?

Jun Ji Hyun protagoniza Kingdom: Ashin del norte. Foto: Netflix

Sobre la recepción de Kingdom: Ashin del norte

Después de su lanzamiento el viernes pasado, la entrega especial protagonizada por Jun Ji Hyun se ubica en la cima de lo más visto en Netflix, conforme datos del sitio de análisis Fixpatrol.

Sobre la recepción del spin-off, que también funciona como precuela de la serie principal, y sobre su preproducción, el PD manifestó: “Han pasado más de dos años desde que supe de Ashin del norte, y después de ver el guion que se completó la primavera pasada, lo vi cientos de veces durante más doce meses y esperé la fecha de lanzamiento“.

“Hubieron algunas respuestas positivas y algunas decepcionantes. Hasta ahora, escuché que ha estado entre los 10 primeros en Netflix en unos 80 países, incluidos Corea, Hong Kong, Austria, EE. UU., Alemania, Francia y Canadá, y también escuché que se clasificó como una película. Estoy agradecido por la respuesta entusiasta“, continuó, según difunde E Daily.

Sobre Kingdom 3 y su vínculo con el spin-off

El spin-off cuenta la historia de Ashin, única superviviente de una tribu yurchen que fue masacrada durante la invasión japonesa al reino de Joseon años antes de la serie principal, y cómo ella está conectada al origen de la plaga que brota con el contagio del rey.

Al abordar sobre la conexión del especial de 92 minutos, el PD Kim Seong Hoon también adelantó qué puede esperar el público de la apertura de la tercera temporada de Kingdom.

Joo Ji Hoon da vida al príncipe heredero Lee Chang en Kingdom. Foto: Netflix

Esto fue lo que dijo en el artículo del K-media:

“Ashin del norte es como un trampolín que conectará Kingdom 3. Si miras las dos primeras temporadas, la historia comienza en el palacio, baja a Dongnae al sur de Hanyang y luego sube hacia el norte a través del reino nuevamente. Para que la historia de Ashin se difunda mejor, necesitaba una explicación de este personaje. Quería poder predecir qué tipo de dolor tenía a través del especial y qué tipo de conflicto causaría en el futuro. Si eso sucede, entonces en la primera escena de temporada 3, Lee Chang (Joo Ji Hoon), no importa cómo se encuentren los dos, pueden dar mucha energía y tensión con solo verse. Traté de incluir todo lo más posible porque era corto. Por eso pasé la mayor parte del tiempo pensando en ello y poniendo mucho esfuerzo en cada escena“.

Kim Sung Hoon, director de Kingdom y el spin-off Ashin del norte. Foto: E Daily

¿Cuándo se estrena Kingdom 3?

Otro dato oficial de Kingdom 3 es que, al igual que las entregas anteriores y el especial, contará con el trabajo conjunto del citado PD y la guionista y escritora Kim Eun Hee, autora del manhwa en el que está inspirada la serie (The kingdom of the goods).

Por otro lado, no se ha abordado sobre la fecha de estreno de la tercera temporada .