Kim Min Gwi, de Nevertheless, pide disculpas por recientes acusaciones públicas

Kim Min Gwi, actor de Neevertheless, se ha pronunciado sobre las acusaciones recientes en su contra por parte de una presunta exnovia.

Vía Instagram, el intérprete de Nam Kyu Hyun en el popular K-drama en emisión protagonizado por Song Kang y Han So Hee pidió disculpas a los afectados por sus acciones, incluyendo a la persona que hizo la denuncia original en la comunidad en línea.

Kim Min Gwi es Nam Kyu Hyun en Nevertheless. Foto: Big Picture

¿Qué pasó con Kim Min Gwi?

El 24 de julio (KST), el artista en ascenso fue vinculado a acusaciones de infidelidades, violencia verbal y violación de medidas sanitarias contra la COVID-19, las cuales fueron difundidas por una internauta anónima.

Dicha usuaria, quien afirmaba ser exnovia del actor, subió en la fecha un artículo titulado Se revela la verdadera naturaleza de un actor del drama N_v_rth_l_ss, donde detalló las experiencias que supuestamente había vivido en los seis meses de relación que tuvo con Kin Min Gwi, a quien exponía públicamente. También afirmó que su expareja violó las normas de bioseguridad relacionadas a la pandemia para seguir engañándola y, que además, le ocultó que dio positivo a COVID-19 cuando este al principio se contagió.

Si bien nunca mencionó el nombre de Kim Min Gwi, más tarde él fue vinculado por el K-drama y evidencias adjuntadas por la usuaria. Como consecuencia, su agencia salió a declarar que investigaban lo señalado.

Agencia de Kim Min Gwi responde

Después de su manifestación inicial, al día siguiente la empresa Big Picture Entertainment emitió una nueva postura afirmando que el actor coreano de 26 años lamentaba haber lastimado a la autora del post y se encontraba reflexionando sobre sus acciones.

No obstante, negaba rotundamente cualquier violación a los reglamentos relacionados a la pandemia.

Postura de la agencia de Kim Min Gwi. Foto: captura Soompi

Kim Min Gwi pide disculpas

Finalmente, el 27 de julio, el también actor de Kingdom: Ashin del norte publicó una carta escrita a mano en su cuenta personal de Instagram @kimmingwi.

En la misiva, Kim reafirmó lo expresado por su agencia el día anterior y extendió disculpas a los afectados por estos acontecimientos de su vida privada (incluyendo a la autora del post, a quien referenció como una amistad, y otras personas que pudieron verse involucradas, como los compañeros de sus proyectos profesionales). Además, se explayó sobre la acusación relacionada a la COVID-19.

Disculpas de Kim Min Gwi. Foto: captura Instagram/@kimmingwi

Esta es la traducción completa de su carta:

“Hola. Lamento la reciente controversia provocada por mi vida privada. También leí lo que escribió y, mientras lo leía, miré hacia atrás y pensé en mi comportamiento pasado. Y expresé mi autorreflexión y disculpa con la historia de mi obvia falta.

Lamento que sea mi culpa haber lastimado a mi amigo que compartió muchas cosas en poco tiempo, sin importar el motivo. Espero que ese amigo no sufra ningún daño de ninguna manera. Una vez más, me disculpo sinceramente.

Durante el período de cuarentena en cuestión, se confirmó que uno de los contactos tenía COVID-19 el viernes 21 de mayo, y también me hicieron una prueba el mismo día. Después de dar negativo en la prueba el mismo día, se me recomendó mudarme de mi residencia diaria antes de clasificarme como contacto cercano bajo la guía de las autoridades de cuarentena. El oficial a cargo me informó el 22 de mayo la autocuarentena y nunca abandoné el área que indicaron las directrices del gobierno.

Es lamentable que hayamos provocado polémica, ya que no hemos podido dar una respuesta más proactiva a la delicada situación en la que todo el mundo tiene cuidado.

Me gustaría disculparme con las personas mayores y colegas que me apoyaron. Sobre todo, intentaré ser más maduro en mi vida personal para poder estar orgulloso de mí mismo”.