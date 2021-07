Mi adorable Sam Soon: Hyun Bin recuerda el día más difícil en drama del 2005

La carrera artística de Hyun Bin en los K-dramas está marcada por varios proyectos. El más reciente es sin duda Crash landing on you de tvN que aún sigue en el top 10 de los dramas más vistos de Netflix.

Sin embargo, los fans más antiguos del género recordarán la popularidad de Mi adorable Sam Soon (My name is Kim Sam Soon) en el 2005. Esta comedia romántica se vio en canales de TV en Latinoamérica y causó furor con el carisma de sus protagonistas.

Hyun Bin, de 23 años en ese entonces, tomó el rol de Hyun Jin Heon/Sam Shik. Su coestrella fue la actriz Kim Sun Ah, como la intrépida pastelera Sam Soon.

Este proyecto fue mencionado en el fanmeeting reciente del actor, evento virtual que se transmitió el 11 de julio en Filipinas. La MC Jae Jae le preguntó a Hyun Bin por algún momento memorable en el rodaje de esta serie.

Hyun Bin en fanmeeting de BENCH. Foto: captura vía SigriswilPH

Hyun Bin recordó como anécdota que la escena en la montaña Halla fue una de las más complicadas. El equipo de producción tuvo que subir caminando y el clima jugó en contra para todos los involucrados.

“Grabamos en la cima y a la mitad de la montaña. Creo que escalamos por casi cuatro a cinco horas. Mi cabello y maquillaje estaba listo desde el amanecer”, explicó el intérprete.

“Nos pusimos en marcha, pero empezó a llover y arruinó el trabajo de los estilistas. Tuvimos que grabar tal cual llegamos, sin maquillaje, y al terminar debíamos bajar rápidamente antes de que anochezca”.

Captura del capítulo 12 de Mi adorable Sam Soon. Foto: MBC

Este fue el resultado que se emitió en el drama coreano. El equipo fue aplaudido por su profesionalismo al sacar adelante la secuencia a pesar de los imprevistos.

Hyun Bin también habló de su nuevo hobby: la fotografía. Al conversar con Jae Jae sobre su ausencia en redes sociales, el actor explicó que toma muchas fotos, pero con una cámara DSLR, no con su teléfono. El interés está conectado a su trabajo como actor.

“Como lo que hago día a día es capturado por una cámara, quería aprender más sobre eso. No solo uso el zoom con el DSLR, prefiero lentes fijos y los intercambio. Cuando voy al set, los directores y camarógrafos se comunican diciendo ‘35 mm, 50 mm‘. Sin mirar al monitor, ya puedo tener una idea de qué imagen buscan y su tamaño. Quería aprender esos aspectos”, detalló en el fanmeeting.