El aclamado K-drama de venganza e intriga The penthouse 3 emitirá el episodio 4 de su historia. ¿Cuándo y dónde ver el estreno?

Conoce aquí todo sobre la serie coreana coprotagonizada por Lee Ji Ah, Kim So Yeon y Eugene que se ha convertido en la favorita entre los amantes del género: canales, horarios, tráiler y más.

The penthouse es dirigido por Joo Dong Min. Foto: SBS

¿Qué pasó en el capítulo 3 de The penthouse 3?

Previamente, en el capítulo 3, Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) es sorprendido por la presencia de Baek Jun Ki, joven que conoce toda la verdad sobre quién era él antes de convertirse en el multimillonario CEO de J. King Holdings.

Dicho personaje ha regresado a Corea después de muchos años dispuesto a que el mundo conozca el pasado de Dan Tae, pero no será una tarea fácil: el más villano de la serie está dispuesto, como siempre, a acabar a quienes se interpongan en su camino.

The penthouse 3, capítulo 3. Foto: SBS

Shin Su Ryeon (Lee Ji Ah) se alía al también llamado Mr. Baek para completar su venganza contra su exposo Dan Tae. Mientras tanto, comienza a sospechar que Oh Yoon Hee (Eugene) está relacionada con la desaparición de los millones de dólares de Logan Lee tras su muerte, y su relación con su hija Joo Suk Kyung termina fracturándose por completo después de la decisión del comité de violencia de Cheong A.

Por otro lado, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) encontrará una reveladora foto del pasado de Dan Tae en las pertenencias de Mr. Baek., y Yoo Dong Pil es descubierto por el villano cuando intenta exponer un cuerpo momificado que fue escondido en la pileta del Hera Palace.

Captura de The penthouse 3, capítulo 3. Foto: SBS

Tráiler de The penthouse 3, ep. 4

¿Qué pasará en el capítulo 4 de The penthouse 3? Tráiler de la emisión muestra el avance de la relación entre Bae Ro Na y el gemelo Joo Seok Hoon.

Además, crecerán las sospechas sobre Oh Yoon Hee. Mr. Baek revelará sentimientos románticos sobre Su Ryeon y más personajes irán conociendo la verdad de Dan Tae.

Dónde ver The penthouse temporada 3

El makjang drama escrito por la destacada guionista del género Kim Soon Ok es emitido cada viernes por la noche, desde el 4 de junio, en el canal coreano SBS. Posteriormente, es cargado a las diversas plataformas on demand locales e internacionales que adquirieron los derechos de distribución.

¿Cuándo se lanza el ep. 4 de The penthouse 3?

Lo nuevo de The penthouse 3 (capítulo 4) llegará el viernes 25 de junio en horario KST.

Horarios para el estreno de The penthouse 3, ep. 4

SBS transmitirá el K-drama desde las 10.00 p. m. (KST) ¿Qué hora será en países de Latinoamérica y más regiones? Puede revisar aquí el siguiente listado.

The Penthouse 3 en Perú, Ecuador, Colombia y México : 8.00 a. m.

The Penthouse 3 en Chile, Venezuela y Estados Unidos (este) : 9.00 a. m.

The Penthouse 3 en Argentina y Brasil : 10.00 a. m.

The Penthouse 3 en Indonesia : 8.00 p. m.

The Penthouse 3 en Malasia y Filipinas: 9.00 p. m.

Ver The penthouse 3 ep. 4 online sub español

Fans de Latinoamérica pueden disfrutar el capítulo 4 de The penthouse 3, con subtítulos es español, a través de Viki Rakuten (previa suscripción al VikiPass Plus con Kocowa).

The Penthouse 3 en Viki. Foto: captura

Ver gratis The penthouse 3

Puedes ver gratis The penthouse 3 y todo el catálogo de Viki Rakuten accediendo a los siete días de prueba que brinda la plataforma a los usuarios del Viki Pass.