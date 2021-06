Song Kang comparte razones para ver Nevertheless, su nuevo K-drama en Netflix

¿Qué hace diferente a Nevertheless de otros dramas románticos para que los fans no se lo pierdan? Song Kang, el protagonista masculino, ha compartido lo que considera es el sello distintivo de su serie con Han So Hee tras el estreno.

Basado en el famoso webtoon homónimo de Jung Seo, este K-drama de romance juvenil nos cuenta la historia de Yoo Na Bi, una estudiante de arte que no cree en el amor pero que quiere tener citas, y su compañero de la universidad Park Jae Uhn, quien prefiere las aventuras mas no comprometerse sentimentalmente.

A pesar de haber experimentado una fuerte decepción por el reciente engaño de su novio, y de recibir advertencias de sus conocidos, Na Bi se sentirá incontrolablemente atraída por el popular Jae Uhn e iniciará una relación con él que será para ella una montaña rusa de complejas emociones.

Al hablar sobre el encanto único de la producción, que la hará atractiva al público, en una entrevista realizada en el contexto del estreno, Song Kang habló de la sensación que emite la serie en comparación con otras de su género, las cuales suelen retratar de manera inocente las relaciones amorosas.

“Creo que Nevertheless es un drama atractivo que se distingue por lo diferente que es de los otros romances universitarios que hemos visto hasta ahora. Podrán sentir una vibra completamente distinta a los romances inocentemente juveniles y amorosos del pasado”, aseguró.

El famoso coreano de 27 años, que saltó a la fama mundial con Love alarm, agregó: “Incluso mientras grabo el drama, sigo pensando para mí mismo que esto es nuevo y diferente. Creo que los espectadores también se sentirán atraídos por este aspecto del drama”.

Por su parte, Han So Hee resaltó que en I know but (título alternativo) los sentimientos de estas juventudes que experimentan el amor son retratados con mayor realismo.

“Al igual que el título del drama, hay emociones que ‘aunque sepas, no puedes evitar sentirlos de todas formas’. La serie retrata esos sentimientos de manera realista y con gran detalle. Espero que lo vean mientras se concentran en la cuestión de si estas dos personas estaban destinadas a conocerse o no, y si esto será amor o no”, declaró la actriz de 26 años, conforme traducción de Soompi.

¿Cuándo ver Nevertheless por Netflix?

Nevertheless lanzará un nuevo capítulo cada sábado, desde el 19 de junio KST. Llegará por el canal coreano jTBC a las 11.00 p.m., y poco después será cargado a Netflix (algunas regiones).