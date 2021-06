¿Qué pasó con Jeongyeon?: idol de TWICE ausente en el encore de M Countdown

Como todos los jueves, el programa M Countdown presentó a los artistas del momento en Corea y mencionó al ganador de la semana. TWICE alzó su primer premio tras su comeback con “Alcohol-free”, pero la alegría no estuvo completa para sus fans, ya que se preguntaban ¿qué pasó con Jeongyeon?

TWICE, alcohol-free, jeongyeon

La artista K-pop estuvo ausente en el encore del espacio televisivo de Mnet y no pudo celebrar junto a sus compañeras el trofeo obtenido.

De inmediato, los ONCE empezaron a preguntar en redes sociales por qué Jeongyeon solo estuvo en la presentación oficial y no al cierre de M Countdown.

La preocupación de los fans recae en los comentarios sobre el estado de ánimo que mostró la artista de TWICE en los últimos fancams.

Fancam de Jeongyeon - 17 de junio

Fancam de Jeongyeon - 10 de junio

“Solo sonríe cuando está frente a la cámara. Estoy preocupado”. “Espero Jeongyeon no esté mal de salud”. “No me gusta verla así. ONCE siempre quiere cuidar de ella”. Fueron algunos de los comentarios que se leían al pie del video publicado en YouTube.

Y tras esta ausencia, los fanáticos se han mostrado atentos a cualquier anuncio de la agencia coreana, como el fandom de México.

Fandom de TWICE comenta la ausencia de Jeongyeon en el encore de M Countdown. Foto: captura Twitter

De momento, JYP Entertainment no ha emitido un comunicado sobre el estado de la artista de TWICE y muchos ONCE esperan que esto se dé en el transcurso del día. Solo hicieron una publicación en Twitter, donde añadieron un emoji que representa a Jeongyeon.

Post de TWICE tras su triunfo en M Countdown. Foto: captura Twitter

Primer triunfo de TWICE

En el encore, Jihyo, Nayeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu se mostraron muy emocionadas al obtener su primer trofeo tras su esperado comeback con el tema “Alcohol-free”.

Estas fueron las palabras de agradecimiento que tuvieron las miembros de TWICE.

Chaeyoung : “Gracias por amar ‘Alcohol-free’ y por este número 1 en M Countdown hoy. Gracias ONCE, al personal de JYP y a los miembros de TWICE, han trabajado duro”.

Jihyo: “ONCE, gracias por el número 1 de hoy. No nos enfermemos y espero verlos pronto”.

.