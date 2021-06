BTS: empresa china criticada por usar a Bangtan para vender nuevos celulares

La compañía china de teléfonos inteligentes Vivo viene recibiendo críticas de los fans de BTS por usar a la banda para promocionar el lanzamiento de su nueva marca de celulares.

Recientemente, la empresa presentó al mercado el modelo de estreno V21 junto con una foto promocional del producto. En ese sentido, fue esta imagen la que suscitó la polémica por aspectos relacionados a la boyband del K-pop.

Modelo del nuevo producto de Vivo. Foto: Wikitree

Uno de los puntos que destaca la fanaticada es el uso del rosado púrpura como color principal en la imagen. Debido a que esta tonalidad es representativa de Bangtan, como se ha visto en sus trabajos, deja la equívoca impresión de que el nuevo celular es una colaboración del septeto.

A ello se suma que el modelo V21 guarda similitud externa con el teléfono púrpura especial Samsung S20 Plus, el cual fue lanzado con gran éxito a mediados del 2020 por la empresa coreana en trabajo conjunto con la boyband.

Finalmente, lo que más suscitó la indignación de los admiradores fue la creación, aparentemente intencional, de un slogan que deja como resultado el nombre de BTS al ser deletreado. Este es: Be There Soon.

Puedes ver aquí la imagen promocional completa.

Promocional de V21 de Vivo. Foto: Wikitree

A medida que continúan las críticas, Vivo ha eliminado de redes sociales sus contenidos que incluyen la frase representativa de la campaña.

Entretanto, los ARMY recuerdan que no la empresa china ya había usado el nombre de Bangtan para promocionar su nuevo teléfono.

Anteriormente, lanzaron el V21 G5 en Malasia el 27 de mayo, mismo día que fue estrenado el BTS Meal en el citado país asiático. Además, incluyeron en redes sociales el hashtag principal del combo inspirado en los intérpretes de “Butter” y la frase “Por favor, déjanos pedir prestado a BTS”.

.