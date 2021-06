Faltan pocas horas para que el Muster Swoozoo 2021 de BTS se realice, y aquí te contaremos todo lo que ARMY debe saber para no perderse el primer fanmeeting que se realizará después de que se declarara la pandemia a nivel global.

¿Qué es el Muster Swoozoo de BTS?

Si eres un ARMY nuevo tal vez no estás familiarizado con este término, el Muster Swoozoo se trata de un evento que se desarrolla durante el mes de aniversario de BTS, muy similar a los fanmeeting.

Desde que se desarrolló la primera vez esta puesta, la experiencia entre los idols y fans causa gran impacto porque se conocen un poco más.

BTS Muster: este año, el evento se transmitirá en dos fechas. Foto: BIGHIT

¿Cuándo es el Muster Swoozoo 2021 de BTS?

Luego de que se suspendiera en el 2020, Big Hit anunció que las nuevas medidas sanitarias han permitido que BTS pueda reunirse con algunos ARMY en el Muster Swoozoo 2021.

Este megaevento se desarrollará en dos fechas. La primera es el 13 de junio , en la que se dirigirán más al público coreano. Al día siguiente, el 14 de junio , el objetivo será el extranjero.

Collage de los miembros de BTS promocionando Muster Sowoonzoo 2021. Foto: captura @bts.bighitofficial

A qué hora es el Muster Swoozoo 2021 de BTS

Ambas fechas del Muster Swoozoo 2021 de BTS iniciarán a las 6.30 p. m. (KST).

Banner del Muster Sowoonzoo 2021 de BTS. Foto: Big Hit

Horarios del Muster Swoozoo 2021 de BTS

A continuación, te dejamos la lista de horarios, según tu país de origen, para que no se pierdan del Muster Swoozoo 2021 de BTS.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Perú : 4.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde México : 4.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Colombia : 4.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Chile : 5.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Venezuela : 5.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Ecuador : 4.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Argentina : 6.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Brasil : 6.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 desde Estados Unidos (este) : 5.30 a. m.

Ver a BTS en Muster Swoozoo 2021 España: 11.30 a. m.

BTS lanzará nuevas versiones de "Butter". Foto: BIGHIT Music

Fechas de retransmisión

Día 1: fecha de retransmisión de Muster Swoozoo 2021

Sábado 19 de junio de 2021 (KST) : 10.00 a. m.

Viernes 18 de junio de, 2021 (PDT) : 6.00 p. m.

Viernes 18 de junio de, 2021 (EDT): 9.00 p. m.

BTS Room Live, FESTA 2021

Día 2: fecha de retransmisión de Muster Swoozoo 2021

Domingo 20 de junio de junio de 2021 (KST) : 10.00 a. m.

Sábado 19 de junio de 2021 (PDT) : 6.00 p. m.

Sábado 19 de junio de 2021 (EDT): 9.00 p. m.

BTS, Borahae

¿Cuánto cuesta el Muster Swoozoo 2021 de BTS?

El Muster Swoozoo 2021 ha tenido algunos comentarios con respecto a su precio , ya que sería muy elevado, según los fans. El costo oscila entre los 44,33 y 80,60 dólares.

Ticket para el Día 1 (HD single view) : 44,33 dólares

Ticket para el Día 1 (HD multiview, solo membresía) : 44,33 dólares

Ticket para el Día 1 (HD multiview + 4K) : 53,28 dólares

Ticket para el Día 2 (HD single view) : 80,60 dólares

Ticket para el Día 2 (HD multiview): 80,60 dólares

Dónde comprar mi ticket para el Muster Sowoonzoo. Foto: Venewlive

¿Dónde comprar?

Aquí te dejamos el link si deseas comprar un ticket para el show: venewlive.com/concerts/bts-sowoozoo/#/ (Copiar y pegar).

¿Dónde ver el Muster Swoozoo 2021 de BTS?

Tal y como pasó en el 2021 New year’s eve line, Bang Bang Con 2020 y Map of the Soul ON:E, BTS brindará el Muster Swoozoo 2021 a través de la plataforma de Wenewlive.

A continuación, te dejamos el link oficial: venewlive.com

Dónde ver el Muster Sowoonzoo 2021 de BTS. Foto: Venewlive

Ver gratis el Muster Swoozoo 2021 de BTS?

Recomendamos a los ARMY no intentar ingresar a links gratis que circulan por las redes sociales porque pueden contener elementos dañinos para su servidor.

Cómo registras tu ticket de Muster Swoozoo 2021 de BTS

Paso 1 . Validar tu correo electrónico.

Paso 2 . Ingresar al link del concierto que adquirió (Muster Swoozoo 2021 de BTS).

Paso 3 . Colocar tu nickname

Paso 4 . Ingresa en la ventana el número de confirmación del ticket y listo.

Paso 5. Podrás disfrutar del Muster Swoozoo 2021