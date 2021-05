Kingdom Mnet: IU reacciona a subunidad vocal ganadora con “Love Poem”

Se completaron los resultados de No Limit (primera parte) en Kingdom de Mnet. En esta fase de la competencia, el equipo de BTOB, Stray Kids y ATEEZ se coronó con un all-kill en las tres habilidades evaluadas.

A diferencia de otras etapas del programa, esta fue una fase colaborativa entre las boybands concursantes. Los equipos se enfrentaron en versus de canto, baile y rap. En cada duelo, la subunidad ganadora se llevó 5000 puntos.

Además, cada presentación se evaluó exclusivamente con 33 jurados especiales (idols de la industria, coreógrafos, técnicos, entrenadores vocales). El público no votó en este ranking. iKON, THE BOYZ y SF9 formaron It’s One; mientras BTOB, Stray Kids y ATEEZ unieron fuerzas como Mayfly.

Reacción de Mayfly al ganar el duelo de baile. Foto: Mnet

Esta etapa comenzó el jueves pasado (13 de mayo) con las subunidades de baile y rap. En ambas categorías, Mayfly se impuso a su rival y sumó 1000 puntos.

Para la evaluación vocal en el capítulo 8, el trío formado por Eunkwang, Seungmin y Jongho preparó un cover de “Love poem”, balada de la cantautora IU.

Su performance logró conquistar a los 33 miembros del panel quienes les otorgaron la victoria por unanimidad. Así añadieron los 5000 puntos pendientes a la bolsa del equipo.

IU no dudó en mostrar su apoyo al equipo y compartió el cover en sus historias de Instagram. “Tengo la piel de gallina. Desde el inicio hasta el final, las armonías fueron hermosas”, escribió e instó a sus seguidores a ver la presentación completa.

IU comparte el cover de BTOB, ATEEZ y Stray Kids. Foto: Instagram

Por otro lado, It’s One se presentó con un cover de “Spark”, canción de Taeyeon. Así fue la épica performance de JU-NE, JAY (iKON), Inseong, Jaeyoon (SF9), New y Sangyeon de THE BOYZ.