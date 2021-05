BTS en Good Morning America: cuándo y dónde ver la actuación de Bangtan

BTS abrirá la serie de conciertos de verano 2021 de Good Morning America poco después del lanzamiento de su single en inglés “Butter”.

Los famosos coreanos vuelven a colaborar con el espectáculo musical del programa matutino estadounidense después de dos años. Aquí te contamos lo que se sabe sobre este regreso.

Lineup del concierto de verano de GMA

Como se mencionó líneas arriba, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V se encargarán de dar inicio a la serie de conciertos que GMA realiza anualmente con motivo de la estación más calurosa.

Después de la performance del grupo K-pop más galardonado, otros 29 actos de talla mundial, principalmente americanos, se sumarán a lo largo de la temporada.

Aquí compartimos quiénes actuarán en la serie de Good Morning America , conforme a su orden de participación.

Bebe Rexha, Shaggy, Sean Paul, Spice, Chance the Rapper, Chloe Bailey, DJ D-Nice, NE-YO, G-Eazy, Lady A, Jimmie Allen, Brad Paisley, Karol G, Pitbull, The Wallflowers, Billie Joe Armstrong de Green Day, Fall Out Boy, Weezer, Glass Animals, Dierks Bentley, Leon Bridges, Sofia Carson, Old Dominion, Tinashe, Sebastian Yatra, Sheryl Crow, Bastille, Maluma y Anitta.

bts, good moring america, gma

¿Cuándo se presenta BTS en GMA?

Separa la fecha en tu agenda, ARMY. BTS se presentará en el escenario virtual de Good Moring America este viernes 28 de mayo ET. El horario específico será confirmado pronto. Entretanto, compartimos que el programa es trasmitido regularmente de 7.00 a.m. a 9.00 a.m.

Imagen promocional de BTS en GMA. Foto: Twitter/@GMA

¿En qué canal ver GMA con BTS?

Good Morning America es el programa matutino por excelencia del canal estadounidense ABC. Dicho medio trasmite todo su contenido en vivo en señal televisiva y de manera online, esto último en https://abc.com/watch-live/abc para el público local.