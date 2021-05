Title tracks creados por J.Y. Park para ITZY, TWICE y más GG de su agencia

El conocido fundador de JYP Entertainment, J.Y. Park, fue criticado negativamente por los Knetizens cuando se lanzó “Mafia in the morning” (마.피.아 IN THE MORNING), title track del nuevo mini álbum GUESS WHO de ITZY.

La citada canción, autoría del famoso coreano de 49 años, provocó sentimientos adversos en la comunidad virtual en Corea por su letra y melodía principalmente hip hop.

Conforme portales como THEQOO, muchos internautas locales la encontraban simple y poco acorde con el concepto del quinteto K-pop, por lo que dirigían su disgusto hacia el creador durante los primeros días del estreno.

Sin embargo, a pesar de la apreciaciones ácidas de los Knetizens en el contexto inmediato al lanzamiento, el tema comeback, que será presentado por la girlband en el 2021 LDF Family Concert, se fue convirtiendo en un éxito local e internacional, y también fue ganando terreno entre los propios detractores.

“El coro de esta canción es tan pegadizo, me está empezando a gustar la canción”, “La escuché porque mucha gente decía fue malo. Cuando la oí, pensé que era buena y vi su actuación y me convertí en su fan“ y ”Definitivamente la actuación de las chicas hizo que esta canción fuera buena”, vertieron los usuarios en la comunidad online.

Park Jin Young, conocido como J.Y. Park, The Asiansoul o por las inicales JYP, es un cantautor y productor surcoreano. Foto: JYP

Aunque se atribuye principalmente el logro del tema a la performance de Ryujin, Yeji, Yuna, Chaeryeong y Lia, y a la belleza del MV, ahora la elección de J.Y. Park es valorada positivamente.

En consecuencia, también, ha resurgido en THEQOO los title tracks que el productor creó para los GG (girlgroups) de su agencia Wonder Girls, MissA, TWICE y ITZY, los cuales, cabe mencionar, son considerados verdaderos himnos por los fanáticos del K-pop.

J.Y. Park para Wonder Girls

“Irony” (2007)

“Tell me” (2007)

“So hot” (2008)

“Nobody” (2008)

“2 different tears” (2010)

“Be my baby” (2011)

“Like this” (2012)

“I feel you” (2015)

“24 hours” (Sunmi - 2013)

J.Y. Park para MissA

“Bad girl good girl” (2010)

“Breathe” (2010)

“Goodbye baby” (2011)

“I don’t need a man” (2012)

“Touch” (2012)

J.Y. Park para TWICE

“Signal”

“What is love?” (2018)

“Feel special” (2019)

J.Y. Park para ITZY

“ICY” (2020)

“Mafia in the morning” (2021)